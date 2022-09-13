Армения обратилась к РФ, Совбезу ООН и ОДКБ по обострению ситуации на границе с Азербайджаном

Ереван направил обращения Москве, ОДКБ и Совету Безопасности ООН по поводу эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.

Об этом пишет ТАСС.

«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», — цитирует агентство пресс-службу армянского кабмина.

Совбез Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и СБ ООН после того, как азербайджанские военные начали обстреливать приграничные армянские территории. «Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», — информирует Telegram-канал правительства республики.

Столкновения на границе Армении и Азербайджана начались в ночь на 13 сентября. Баку утверждает, что к наступлению Азербайджан подтолкнули провокации Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как пишет РБК со ссылкой на Минобороны Армении, глава оборонного ведомства Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, рассказав о ситуации на границе с Азербайджаном. «Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — приводится сообщение министерства.

В азербайджанском Минобороны между тем заявиляют, что Баку «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки».