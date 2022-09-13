Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты из Москвы в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты из Москвы в столицу ОАЭ.

Об этом сообщается на сайте компании.

«"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330"», — указывается в пресс-релизе.

Сообщается, что на начало зимнего сезона — 30 октября — также доступны два ежедневных рейса «Аэрофлота» из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолетах А330.

В настоящий момент полеты в Дубай выполняются четыре раза в неделю из Сочи на самолетах SSJ100.

Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в кулуарах прошедшего на минувшей неделе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что «Аэрофлот» планирует внести изменения в зимнее расписание и возобновить полеты в Таиланд и ОАЭ; два дополнительных рейса откроют для желающих попасть на Сейшелы. Кроме того, по словам гендиректор «Аэрофлота», авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также на Гоа (Индия). По внутренней маршрутной сети будет запущен ряд новых направлений, которые перевозчик раньше не выполнял. «Планируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи», — сказал Александровский.

Напомним, в рамках ВЭФ Александровский и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в присутствии вице-премьера, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова подписали соглашение о намерениях приобретения 339 самолетов российского производства. Документом предусматривается поставка «Аэрофлоту» на условиях лизинга 210 самолетов МС-21, 89 лайнеров SSJ New, а также 40 Ту-214. Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2030 год.

На фоне обострения кризиса на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны ЕС, Великобританию, США и Японию. Полеты в открытые государства осложнены опасениями авиакомпаний относительно того, что зарубежные лизингодатели могут арестовать их самолеты.