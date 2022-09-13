Бывшей «дочке» Сбербанка в Казахстане придумали название

Поиск покупателей бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане начнется после нормализации работы кредитной организации, при этом предпочтение может быть отдано зарубежным инвесторам.

Об этом в интервью казахстанскому журналисту Дмитрию Шишкину, опубликованном в его канале, заявил глава холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев. Топ-менеджер рассказал также, что банк теперь будет называться «Береке банк», что в переводе с казахского означает «изобилие», «достаток».

«Ребрендинг будет обязательно. Мы закрыли транзакцию по переходу права собственности 1 сентября. Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово — все мы его друг другу желаем. И поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше», — подчеркнул Шарлапаев.

Он отметил, что в настоящий момент ведется работа по созданию условий для нормализации работы финансовой организации. «Диалог по выводу этого банка из санкционных списков в случае наличия государственных акционеров облегчается в значительной степени. Как только работа банка нормализуется — мы сразу же начнем поиск стратегических инвесторов», — заявил глава «Байтерека».

По словам Шарлапаева, он хотел бы видеть в качестве покупателя банка иностранного инвестора. «Понятно, что это будет не только мое решение, но я бы отдал предпочтение иностранному инвестору в данном случае, для того, чтобы создать как можно больше конкуренции между игроками на финансовом рынке», — сказал руководитель холдинга.

Казахстанские подразделения ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте этого года попали под блокирующие санкции США. «Дочку» Альфа-банка в мае купил казахстанский банк «ЦентрКредит». О том, что Сбербанк продаст холдингу «Байтерек» дочерний банк в Казахстане, стало известно в августе. Сбер пояснил, что принял решение об уходе с казахстанского рынка в связи с геополитической ситуацией и необходимостью действовать в интересах клиентов дочерней структуры.

В начале сентября холдинг «Байтерек» и Сбер закрыли сделку по продаже Сбербанка Казахстан. Уточняось, что банк продолжит выполнять свои обязательства, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся без изменений.

«Байтерек» — интегрированный институт развития, направленный на поддержку предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение населения Казахстана жильем. Конечным бенефициаром холдинга является правительство республики.

Банк в Казахстане входил в состав Сбербанка с 2006 года. «Его приобретение стало первым шагом СберБанка на международной арене», — указывается на сайте sber.kz. Ранее кредитная организация работала под брендом ТексакаБанк. Согласно данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 августа текущего года бывшая «дочка» Сбербанка занимает восьмое место по объему активов среди 22 банков республики.

В мае старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев сообщал, что интерес к «дочке» банка в Казахстане проявляли как российские инвесторы, так и потенциальные покупатели из Турции и с Ближнего Востока.