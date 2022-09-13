Да несчастье помогло

Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкционного противостояния стала одной из приоритетных задач государства. По оценкам экспертов, МСП – это не просто один из действенных элементов экономики или институт, вносящий весомый вклад в систему занятости населения, но и потенциально движущая сила для инновационного развития и занятия российским бизнесом новых ниш. Принимаемые правительством РФ меры дают свои результаты – например, к цифровой платформе МСП.РФ, целью которой является поддержка небольших предприятий, присоединяются все новые страны, расширяя рынки сбыта отечественной продукции. Аналитики и бизнес положительно оценивают работу в этом и других направлениях и выражают надежду, что такая масштабная поддержка МСП будет продолжаться на постоянной основе.

Как рассказал начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский, доля МСП в объеме ВВП России находится в районе 20%. «Вместе с тем, это сектор экономики, важность которого повышается в условиях текущих событий. И речь не только о традиционных нишах и важности МСП с точки зрения занятости. В условиях санкционного давления и потребности в импортозамещении именно малые и средние компании могли бы стать важнейшей силой для развития инноваций и освоения новых ниш», - сказал аналитик, отметив, что для этого необходима развитая финансовая система, которая позволяла бы, во-первых, привлекать капитал предприятиям на начальной стадии их развития, а во-вторых, небольшим компаниями вырастать в технологических лидеров.

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Артем Артемьев считает, что существует потенциал увеличения вклада в экономику предприятий МСП. «Мы видим, что есть рост по самозанятым. Все больше людей берут на себя риски и становятся предпринимателями, пускай в таком формате. Мы видим, что люди идут в бизнес, и это хорошо. Многое сделано уже государством на этом пути, но точно нужно стремиться ставить ориентиры, которые позволят увидеть динамику вклада в реальный сектор экономики малого и среднего бизнеса, увеличивать этот вклад», - сказал он. По его мнению, необходимо создавать условия для акселерации бизнеса - чтобы микробизнес мог переходить в малый, а малый – в средний. «Акселерация должна быть, и она должна происходить естественным путем. Должна быть соответствующая фискальная политика, налоговое регулирование, деятельность контрольно-надзорных органов такая, которая позволит бизнесу развиваться и больше инвестировать в развитие производства, в свою работу», - добавил Артем Артемьев.

Как считает Сергей Заверский, государственная поддержка в настоящий момент особенно необходима в контексте обеспечения доступных финансовых ресурсов для бизнеса, для смягчения тех жестких условий финансирования, которые сейчас может предоставить финансовый рынок.

У властей есть, что предложить бизнесу в этом направлении. Для МСП действует программа льготного кредитования «1764» с участием более 100 банков, льготные кредиты на развитие и перестройку производства под минимальные проценты, программы микрозаймов для начинающих предпринимателей, субсидии для выхода предприятий МСП на биржу и оплату купонного дохода и другие продукты. Ко многим из них упрощает доступ сеть центров «Мой Бизнес», благодаря которым предприниматели из всех регионов могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, пройти обучение по ведению своего дела и узнать всю информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса, в том числе актуальные данные о предпринимаемых государством антикризисных мерах.

Вице-президент «Опоры России» считает, что центры уже доказали свою эффективность не только по прямым мерам поддержки, которые там предоставляются, но и став площадкой для общения, обмена опытом для предпринимателей. «Самое важное, что на этих площадках сами предприниматели могут друг с другом знакомиться, обмениваться идеями, и положительными практиками, и историями провалов. И вот на этих натоптанных дорожках в центры «Мой бизнес» (они) очень часто встречаются и друг другу помогают. Поэтому, да, точно центры «Мой бизнес» нужны, точно их нужно развивать, дальше финансировать федеральными деньгами, чтобы бизнес больше денег получал. Но при этом, чтобы они этот предпринимательский настрой не теряли и оставались такими же гибкими», - сказал Артем Артемьев. Он отметил, что центры очень гибко и оперативно реагируют на запросы бизнеса. «У них свобода действия есть в плане организации мероприятий, конъюнктуру очень четко чувствуют. Если где-то начинается у бизнеса запрос на то, чтобы в маркетплейсах выставляться, то мероприятия по этому поводу проходят», - пояснил представитель «Опоры России».

Другой мерой, действующей уже не первый год и доказавшей свою эффективность, стали субсидии субъектам РФ по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», выделяемые на создание промпарков и технопарков для льготного размещения производственных и инновационных субъектов МСП. За 2008-2021 годы Минэкономразвития профинансировано 73 таких площадки, 64 из них – действующие, по 9 проектам – осуществляется ввод в эксплуатацию в 2022 г. Сейчас в действующих парках размещено около 2 тыс. субъектов МСП, которые обеспечивают свыше 30 тыс. рабочих мест.

Как отмечает Сергей Заверский, другие важные направления, по которым бизнес получает необходимую помощь, – это поддержка экспорта и облегчение регуляторного режима, сокращение числа проверок, включая действующий мораторий. «Спорить с потребностью в таких мерах не приходится. Скорее речь о том, чтобы позитивные стимулы и благоприятные условия для развития МСП были не временным явлением, а постоянным», - добавил он.

Заметные плоды приносит созданная благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» цифровая платформа МСП.РФ. Сегодня она предлагает предпринимателям 18 сервисов и более 130 мер поддержки 14 регионов. На платформе зарегистрировано более 115 тысяч пользователей, которые также могут получить здесь информационные, финансовые услуги, запросить с помощью онлайн-заявки меры господдержки.

Также МСП.РФ дает широкие возможности по обучению и поиску новых рынков сбыта продукции, в том числе международных. Так, вслед за Белоруссией к цифровой платформе присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Армения и Азербайджан. Сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний по 282 позициям. Как сообщила Корпорация МСП, предприятия Индии заинтересованы в промышленных составляющих: им нужны гидравлические цилиндры и силовые агрегаты, Армении - в товарах народного потребления, продовольственной продукции. Компании Азербайджана и ОАЭ заинтересованы в строительных материалах.

«Есть и первые успехи. Наша отечественная производственная компания уже подписала NDA (соглашение о конфиденциальности – прим. ред.) c армянской фирмой на поставку 4 миллионов бутылок в год. И 3 компании прошли аудит и стали потенциальными поставщиками белорусских промышленных гигантов. Еще 5 компаний на подходе», – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По оценке Артема Артемьева, появление новых иностранных заказчиков открывает перед российскими предпринимателями новые возможности. «Что такое удача? Это встреча готовности с возможностью. То есть если малые предприятия готовы к экспорту, у них есть продукт и они не страшатся столкнуться с какими-то дополнительными документами, сертификатами, съездить с бизнес-миссией, в конце концов, съездить, выучить язык (клиента), то перспективы, безусловно есть. Мы понимаем, что, к примеру, Арабские Эмираты – богатейшая страна, и это очень интересный рынок, который точно можно осваивать. Азербайджан, мы понимаем, - наш ближайший сосед, тем более в Азербайджане русскоговорящее население, и деловые связи там точно можно установить. Поэтому это, безусловно, возможности для работы», - пояснил он.

Таким образом, реализуемые меры поддержки малого и среднего бизнеса, не без помощи национально проекта «Малое и среднее предпринимательство» не просто позволяют ему выстоять в условиях экономической «турбулентности», вызванной западными санкциями, но и открывают новые возможности для развития как внутри страны, так и с помощью выхода на новые рынки. И то, как будут использованы эти возможности, во многом зависит от самих предпринимателей.