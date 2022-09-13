Депутат Дроздов: газопровод «Сила Сибири — 2» снизит зависимость России от поставок газа в Европу

Строительство газопровода «Сила Сибири – 2» позволит России одновременно решить две задачи. Во-первых, снизит зависимость нашей страны от поставок газа в Евросоюз, а во-вторых, обеспечит сибирскую промышленность более дешевой энергией, что придаст импульс ее развитию. Такое мнение высказал 13 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов.

«У нас должен начаться важный проект по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» из Сибири в Китай через Монголию. Строительство такого газопровода позволит не только снизить зависимость нашей страны от поставок газа в Европу, но и дать сибирским регионом более дешевую энергию для развития промышленности, а также выполнить очень важный пункт народной программы партии по социальной газификации», — сказал Александр Дроздов.

Он добавил, что сибиряки — в том числе, предприниматели и инвесторы — ждут начала и таких крупных проектов, как «Транссиб 2.0», новые транспортные коридоры из Сибири в Монголию и Китай.

Напомним, что с помощью нового газопровода «Сила Сибири — 2» планируется объединить газотранспортные системы запада и востока России.Тогда страна сможет поставлять газ из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток. Их возможные объемы эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны через «Северный поток — 2». Кроме того, за счет проекта можно будет газифицировать Восточную Сибирь, у которой сейчас нет доступа к «магистральной трубе». А продолжением «Силы Сибири – 2», как планируется, станет газопровод «Союз Восток», проложенный по территории Монголии. По экспертным оценкам, стоимость проекта может достигать 1,3 – 1,5 трлн рублей.

В свою очередь, проект «Транссиб 2.0» по сути представляет собой модернизацию Транссибирской магистрали и создание на ней логистических центров, а также строительство инфраструктуры для движения скорых контейнерных поездов. Кроме того, на всей протяжённости пути предлагается создать не менее 10 новых особых экономических зон. По предварительным оценкам, таким образом доставить груза от границы с Китаем до границы с Белоруссией можно будет за четыре дня. Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,3 трлн рублей (без НДС).

Добавим, что Александр Дроздов отметил успешную реализацию госпрограммы по развитию Дальнего Востока. Сегодня эти регионы демонстрируют темпы экономического развития выше, чем в среднем по стране, сказал он.

Депутаты уже подготовили несколько предложений и по ускоренному развитию Сибири, подчеркнул парламентарий. «Они направлены на сокращение оттока населения, решение демографической проблемы. Это в первую очередь поддержка молодых семей и молодых специалистов, льготное субсидирование ипотеки и инвестпрограмм, денежные выплаты молодым специалистам в возрасте до 35 лет, которые желают переехать для дальнейшей работы в восточные регионы», — резюмировал Александр Дроздов.