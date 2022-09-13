Доллар не устоял

Сегодня с утра спекулянты вновь попытались «отмедведить» рубль, продавая фьючерсные контракты на пару доллар-рубль и тем самым стимулируя работающих с «живым» рублем трейдеров присоединиться к тренду. Но эти попытки провалились.

С самого открытия основных торгов рубль перешел в наступление. В моменте курс российской валюты уходил в район 59,6 руб. за доллар.

«Одна из причин некоторого укрепления курса рубля — восстановление цены на нефть, которое имело место в последние дни, — рассказал «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — Во вторник котировки нефти марки Brent достигали $95 за баррель, хотя неделю назад они были в районе $88. Возможно, усиление позиций рубля как-то связано и с допуском в начале этой недели к торгам на Московской бирже нерезидентов — ведь спрос на российские фондовые активы сохраняется. Впрочем, курс рубля к доллару и евро сейчас просто отходит на минимальные месячные уровни, поэтому среднесрочно продолжается процесс его консолидации».

Позитивную для рубля роль сыграли и среднесрочные инвесторы, которые ранее, испугавшись начала покупок иностранной валюты за рубли в рамках бюджетного правила, скупали доллар как в спекулятивных целях, так и для хеджирования позиций по рублевым бумагам.

«В отсутствие признаков покупок валюты со стороны Минфина, а также каких-либо сигналов о скором появлении нового бюджетного правила, спекулятивные покупки иностранной валюты исчерпали себя. Многие начали закрывать такие позиции, и это оказывает поддержку рублю. В то же время предложение со стороны экспортеров остается стабильным», — отмечает Дмитрий Бабин из БКС.

Уверенный рост рубля был остановлен данными по инфляции в США, согласно которым потребительские цены (индекс CPI) выросли в августе на 8,3% в годовом исчислении. По итогам июля показатель был еще выше — 8,5%, но аналитики ждали более резкого снижения инфляции в августе — до 8,1%.

Отступая немного от темы рубля, отметим, что темпы роста цен на энергоносители в США в августе составляли 23,8%. В том числе бензин вырос в цене на 25,6%, электричество подорожало на 15,8%, газ скакнул на 33%.

Публикация этих данных вызвала бурное разочарование инвесторов, выразившееся в резком, примерно процентном росте курса доллара к корзине мировых валют. Укрепление доллара всегда приводит к распродаже сырьевых активов, поскольку последние дорожают в местных валютах.

На этой информации немного ослаб и рубль, снизу вверх приблизившись к отметке 60 руб. за доллар.

Впрочем, инфляция в Штатах не так уж и плоха, как могла бы быть. Риски того, что из-за этих данных ФРС как-то изменит и без того жесткий подход к денежно-кредитной политике невелики. Поэтому вполне возможно, что доллар в ближайшие часы подешевеет, а вслед за этим рубль возобновит рост.

Некоторые аналитики не исключают, что на пике налогового периода курс рубля уйдет в район 58 руб. за доллар, но для этого ему нужно уверенно закрепиться ниже отметки 60.