Стоимость привлечения «Роснефтью» финансирования через облигации в юанях получила оценку

Предельный ориентир по ставке купона дебютного выпуска 10-летних облигаций «Роснефти», номинированных в юанях, был установлен на уровне не выше 3,15%.

«Это одна из самых низких ставок на российском рынке: летом у некоторых других эмитентов, разместивших свои 5-летние облигации в юанях на российском рынке, размеры купонов составили 3,9% и 3,8%, соответственно. Финальный ориентир на 2-летние облигации в юанях составил 3,1%, на 5-летние — 3,7%», — напомнил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

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По его словам, одной из особенностей размещения «Роснефти» является долгий срок — 10-летние бонды в юанях на рынке РФ еще никто не размещал. При этом предельный уровень ставки в 3,15% в целом подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к «Роснефти».

Напомним, что «Роснефть» является одной из крупнейших компаний России, имеет стабильно высокие кредитные рейтинги. Аналитики Газпромбанка в своем отчете, размещенном в пятницу, отметили устойчивое финансовое состояние «Роснефти» и перспективы дальнейшего роста показателей нефтяной компании. Ее несомненным преимуществом является существенный масштаб бизнеса и высокий уровень операционной эффективности (самые низкие в мире затраты на добычу углеводородов — 2,7 доллара/бнэ).

В 2022 году банк ожидает позитивную динамика EBITDA «Роснефти» и улучшение показателя по сравнению со значением прошлого года, когда он достиг рекордного значения в 2,3 трлн рублей. Нового исторического максимума аналитики ожидают и от показателя маржи EBITDA «Роснефти» по итогам 2022 года (в 2021 году — 26,1%).

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Газпромбанк также прогнозирует, что в текущем году «Роснефть» продолжит генерировать существенный положительный денежный поток. По мнению аналитиков кредитно-финансовой организации, размещение облигаций в юанях позволит «Роснефти» привлечь валютное финансирование по сравнительно низкой ставке и без существенных инфраструктурных рисков. При этом растущая доля продаж в Азию, большая часть которых приходится на Китай, снижает валютные риски заимствований в юанях с учетом потенциального перехода на расчеты в национальных валютах.

«Ориентир по ставке бондов “Роснефти” в юанях ниже годовой базовой ставки по кредитам Народного банка Китая и показателей большинства выпусков облигаций крупнейших китайских нефтегазовых компаний на внутреннем рынке КНР с сопоставимыми сроками погашения», — рассказал Сергей Суверов.

Важным фактором привлекательности юаня является то, что на протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару оставался достаточно стабильным и держался в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар. «Это говорит о том, что стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах, можно сравнивать между собой. Если обратиться к данным Банка России, средний размер процентной ставки по кредитам сроком свыше года в долларах, выданных российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 годов, составил 5,14%, в 1-м полугодии 2022 года — 5,59%. Таким образом, возможная стоимость привлечения “Роснефтью” финансирования через размещения облигаций в юанях более чем в 1,6 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке», — подытожил Сергей Суверов.