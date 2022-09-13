Экспресс-тесты для самодиагностики на гепатит разработали в ОЭЗ Москвы

Компания «Имбиан Лаб», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала экспресс-тесты, позволяющие определить гепатит В и C за 15 минут. Наборы для самодиагностики скоро поступят в аптеки столицы, сообщил 13 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Одна из компаний, работающая на территории особой экономической зоны “Технополис Москва”, создала экспресс-тесты для быстрого выявления гепатитов B и C, а также других болезней. Важно, что это полностью отечественная разработка, которая станет полноценной альтернативой зарубежной продукции. Тесты можно будет купить в городских аптеках. В настоящее время медицинские наборы получили регистрационное удостоверение и находятся на стадии производства», — сказал Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что сегодня многие московские производители разрабатывают аналоги импортных товаров. «Фармацевтическая отрасль в этом ключе, конечно, наиболее важная, потому что от эффективности медицинских препаратов и методов исследований зависят здоровье и жизни горожан», — отметил глава департамента.

Напомним, что гепатит — заболевание печени, которое имеет пять типов. Заразиться им люди могут разными путями: в зависимости от разновидности заболевания, в том числе через продукты или воду.

Медицинская разработка компании «Имбиан Лаб» является иммунохроматографическим тестом. Образцом для исследования может быть сыворотка, плазма или цельная кровь пациента.

Как уточнили в компании, тесты смогут определить и такое заболевание, как сифилис. Специфика этих двух болезней в том, что они могут протекать без внешних проявлений долгое время, но именно на ранней стадии поддаются лечению лучше всего. «У наших новых экспресс-тестов уровень чувствительности и специфичности 100%, что приближает их по точности и достоверности результатов к лабораторным методам иммуноферментных и ПЦР», – рассказала гендиректор компании-разработчика Вероника Осипова.

По ее словам, новые экспресс-тесты можно будет купить примерно за 750 рублей за штуку. Первая партия экспресс-тестов, которая скоро поступит в аптеки, составит по 3,5 тыс штук на каждую выявляемую ими инфекцию.

Компания «Имбиан Лаб» основана в 2019 году в новосибирском наукограде Кольцово. Предприятие специализируется на разработке и производстве тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний и патологических отклонений в состоянии здоровья человека. В 2022 году компания начала локализацию в ОЭЗ «Технополис Москва».

ОЭЗ Москвы занимает пять площадок общей площадью 223,3 га. Резиденты пользуются особыми преференциями. В частности, они освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. А ставка налога на прибыль для них составляет 2%.