Брюссель хочет ввести обязательное сокращение потребления энергии и налог на сверхприбыль

Урсула фон дер Ляйен планирует предложить 14 сентября ввести в Европе обязательное сокращение потребления электроэнергии, а также налог на сверхприбыли энергетических компаний. По общеевропейским законам под документом необходимы подписи представителей всех членов Евросоюза (ЕС). Это значит, что принятие плана затянется на некоторое время, потому что единства по средствам борьбы с энергетическим кризисом в объединенной Европе нет. Это в очередной раз убедительно показала встреча министров энергетики членов ЕС 9 сентября, которые так и не смогли договориться о необходимости введения по примеру «потолка» на цены на российскую нефть ограничений на цены и на российский газ. Наблюдатели не исключают, что если предложение президента Еврокомиссии (ЕК) и будет принято, то с существенными изменениями и дополнениями.
Это уже второй план ЕК. Первый состоял из пяти пунктов и был более радикален, чем новый, благодаря идее ограничить цены на газ из России. Его отложили для дальнейшего обсуждения из-за сильных расхождений во взглядах. Отдельно будет прорабатываться и приниматься предложение помочь энергетическим компаниям бороться с дефицитом ликвидности на энергетическом рынке.
Снижение потребления энергии, если, конечно, европейские государства примут предложение ЕК, станет первым конкретным шагом в борьбе с энергетическим кризисом.
«Сильный рост цен на электроэнергию давит на домохозяйства, малый и средний бизнес и промышленность и угрожает причинить как социальный, так и экономический урон,- говорится в документе Еврокомиссии.- Этот экономический контекст требует быстрого и скоординированного ответа всего ЕС».
ЕК предлагает поставить две задачи по снижению потребления электроэнергии: по общему снижению потребления и по снижению потребления в часы пик, то есть на 3-4 часа в день. Кроме этого, в проекте документа «исключительный и временный» налог на энергетические компании, получающие сверхвысокие прибыли. Ставку самого налога еще предстоит определить.
ЕК хочет снизить сверхприбыль компаний, производящих энергию из любых источников, кроме газа, при помощи введения ограничения на цену энергии, вырабатываемой из, к примеру, возобновляемых источников, лигнита или атомной энергии. «Потолок» будет введен с таким расчетом, чтобы не причинить ущерб уже существующим предприятиям.
Как обычно при принятии важных вопросов, главная задача будет состоять в поиске решения, которое устроит всех членов Евросоюза. У них разные источники энергии, разные уровни благосостояния, разная экономика и так далее. На первом этапе требуется одобрение проекта документа евросоюзовскими комиссарами во вторник, перед тем, как фон дер Ляйен объявит о нем в среду в своем ежегодном выступлении перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
Затем начнется долгий процесс переговоров и согласований экспертов. После того, как будет выработан устраивающий всех документ, его передадут для утверждения министрам. В Праге, которая на ротационной основе сейчас председательствует в ЕС, надеются, что документ будет принят к концу сентября, но некоторые дипломаты считают, что может потребоваться вмешательство европейских лидеров. Они соберутся на неформальную встречу в Праге 6-7 октября. Что же касается традиционного месячного саммита глав участников ЕС, то он намечен на 20-21 октября.