Брюссель хочет ввести обязательное сокращение потребления энергии и налог на сверхприбыль

Урсула фон дер Ляйен планирует предложить 14 сентября ввести в Европе обязательное сокращение потребления электроэнергии, а также налог на сверхприбыли энергетических компаний. По общеевропейским законам под документом необходимы подписи представителей всех членов Евросоюза (ЕС). Это значит, что принятие плана затянется на некоторое время, потому что единства по средствам борьбы с энергетическим кризисом в объединенной Европе нет. Это в очередной раз убедительно показала встреча министров энергетики членов ЕС 9 сентября, которые так и не смогли договориться о необходимости введения по примеру «потолка» на цены на российскую нефть ограничений на цены и на российский газ. Наблюдатели не исключают, что если предложение президента Еврокомиссии (ЕК) и будет принято, то с существенными изменениями и дополнениями.

Это уже второй план ЕК. Первый состоял из пяти пунктов и был более радикален, чем новый, благодаря идее ограничить цены на газ из России. Его отложили для дальнейшего обсуждения из-за сильных расхождений во взглядах. Отдельно будет прорабатываться и приниматься предложение помочь энергетическим компаниям бороться с дефицитом ликвидности на энергетическом рынке.