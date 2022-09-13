Европейцы не могут без газа даже пиво сварить

Бельгийский производитель пива Delirium Tremens впервые более чем за сто лет существования столкнулся с реальной перспективой остановки производства. Причина – энергетический кризис в Европе и его последствия, которые ощущаются во всем, что потребляет много энергии: от немецких помидоров до шведского хлеба, пишет Bloomberg. Причем, по мере снижения столбика термометра эти последствия будут ощущаться все сильнее.

Пивоварня Brewery Huyghe, расположенная в бельгийской деревне Мелле, тоже собирается свернуть производство из-за 13-кратного увеличения цены на жидкую углекислоту, которая используется пивоварами для придания напитку пузырьков. Пивоварня обратилась в суд с жалобой на поставщика, объяснившего столь резкое повышение цен на углекислоту форс-мажорными обстоятельствами, и сейчас ждет решения.

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Евросоюз пытается взять под контроль кризис, вызванный прекращением поставок российского газа. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует объявить в среду об обязательном снижении потребления энергии и о налоге на сверхприбыли энергетических компаний.

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Последствия энергетического кризиса усиливают очень обширные и прочные связи между европейскими компаниями в разных странах континента. Например, норвежский производитель удобрений Yara International ASA остановил производство аммиака на заводе в Нидерландах. Поставщик уже упоминавшихся бельгийских пивоваров Nippon Gases потребовал с пивоваров вместо прежних 250 евро за тонну жидкой углекислоты 3350 евро!

Huyghe не единственная пивоваренная компания, столкнувшаяся с подобными проблемами. Carlsberg A/S, к примеру, сообщил недавно, что может значительно сократить или вообще закрыть производство пива в Польше из-за дефицита жидкого СО2. Такие же проблемы и у ряда других бельгийских пивоварен.

«Какие-то пару месяцев наш сектор работал, как швейцарские часы,- приводит Bloomberg слова президента Ассоциации бельгийских пивоваров Кришана Маудгала.- Новая ситуация с растущими ценами на газ произвела эффект домино в ценовой цепочке».

Цены на аммиак сильно повысились, в результате чего закрылась как минимум половина европейских заводов, выпускающих аммиачные удобрения. Для Wittenberg Gemuese GmbH проблемы с аммиаком также означают потерю тепла и горячей воды, которые необходимы для нормального функционирования теплиц. Эта немецкая компания специализируется на помидорах, клубнике и перце. Тепло и углекислоту она получает от компании SKW Piesteritz GmbH. Сейчас она осталась без сырья, потому что SKW, крупнейший производитель аммиака в регионе, на прошлой неделе остановила производство.

«Без тепла здесь ничто не работает,- пожаловался Кевин ван Йиперен, директор Wittenberg Gemuese, которое превышает по размерам Пентагон в три раза.- Нам еще повезло, что на прошлой неделе было довольно тепло. Если бы нечто подобное произошло в конце года, то мы бы понесли громадные убытки».

Между прочим, проблемы SKW, которая сейчас ведет переговоры с правительством о помощи, могут аукнуться всей немецкой экономике. Дело в том, что она обеспечивает 40% всего производства добавки AdBlue в ФРГ, которую используют для того, чтобы сделать менее вредными выхлопы дизельных грузовиков. Остановка работы SKW может остановить грузовики по всей Германии.

В Швеции Pagen, одна из крупнейших в королевстве пекарен, присоединилась к громкому хору многих других пищевых компаний, которые предупреждают о возможных проблемах с продуктами и их доставкой. Для пекарен очень опасны перебои с подачей электроэнергии. В июне отключение света буквально на секунду привело к проблемам, которые пришлось устранять четыре недели.

Возвращаясь к Бельгии, можно привести слова бельгийского премьера Александра Де Кро, недавно сказавшего, что энергетический кризис способен полностью остановить всю европейскую экономику.