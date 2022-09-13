Сегодня должны последовать важные новости

Торги на российском рынке акций начались сегодня очень спокойно, с небольшой тенденцией к снижению. Формально Индекс Мосбиржи очень слабо подрастает, но это заслуга вчерашней вечерней сессии, в рамках которой рынок прибавил чуть более 0,2%.

Пока все тихо и в мире. Нефть в ходе азиатских торгов ушла в «красную» зону, но открывшиеся европейские площадки выдернули котировки вверх. Сейчас баррель «черного золота» стоит около $95. А вот драгоценные металлы и никель дешевеют.

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В целом же крупные игроки остерегаются совершать активные операции, ожидая поступления важной информации. В частности, ОПЕК сегодня опубликует ежемесячный отчет. Если данные не порадуют инвесторов, то не исключено небольшое снижение нефти, которая растет четвертый день подряд.

Но более значимыми будут данные по инфляции в США и Еврозоне. «Чем выше инфляция, тем быстрее могут расти ставки, а следовательно — охлаждаться экономика и падать спрос на нефть», — предупреждает Игорь Галактионов из БКС.

Пока же российские трейдеры пытаются в очередной раз разогнать бумаги девелоперов. Сегодня с утра акции и расписки эмитентов ЛСР, «Эталон», ПИК и «Самолет» располагаются в лидерах роста, прибавляя от одного до чуть более двух процентов. Здесь отыгрывается идея роста спроса на недвижимость из-за ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России в ближайшую пятницу, что неизбежно уменьшит ставки по ипотеке, а заодно снизит расходы застройщиков на обслуживание долга.

Причем, если еще неделю назад большинство аналитиков склонялось к мысли, что регулятор понизит ставку на 0,5 п.п., то теперь многие не исключают и более решительного шага, вплоть до процентного снижения ставки.

Из «голубых фишек» наибольшие потери — около 0,5% — несут «Норникель» и Сбербанк, вчера также торговавшиеся хуже рынка. Их росту мешают технические факторы, а именно близость мощных сопротивлений, для пробития которых нужны позитивные поводы.

В числе лидеров снижения расписки VK. Вчера они спекулятивно взлетели на информации о завершении обмена активами с «Яндексом». Инвесторы обрадовались, что процесс прошел очень быстро и безболезненно, но все же недостаточно для формирования восходящей волны по этим бумагам.

В целом же Индекс Мосбиржи расположился посередине диапазона 2400—2500 пунктов. Особого желания продавать пока нет, но и поводов для активизации «быков» тоже не видно. Большинство аналитиков отмечают настрой рынка на рост, но не исключают, что некоторое время он проведет в боковике, накапливая силы для пробоя важной отметки 2500 пунктов.

На валютном рынке тоже тишь и благодать. Вчера вечером наблюдались робкие попытки сыграть против рубля, но ни к каким успехам они не привели. Сегодня утром за доллар дают около 60,2 руб. Курс российской валюты нащупал экономическое равновесие в зоне 60-61, и власти, похоже, пока не намерены выводить его из этого состояния, пожертвовав наполняемостью бюджета ради снижения инфляции и финансовой стабильности.

Впрочем, некоторые трейдеры считают, что позиция властей может измениться в связи с необходимостью увеличения расходов на проведение спецоперации на Украине. Возможно, в ожидании этого агрессивные спекулянты периодически пытаются играть на ослабление курса рубля.