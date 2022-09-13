Fitch вынесло вердикт по поставкам российского газа в ЕС

Европейский Союз не получит до конца 2022 года российского трубного газа по газопроводу «Северный поток 1», считают в одном из крупнейших мировых рейтинговых агентств Fitch Ratings.
Fitch изменил свой же прогноз по газу для Европы на основании высказываний президента Путина и других российских политиков и руководителей. Из них, соглашается Oil Price, следует, что по «Северному потоку 1» газ пойдет лишь после отмены санкций против России.
«Страны, которые сильно зависят от поставок по газопроводу «Северный поток 1» и не имеют достаточных альтернативных поставок, например, Германия, имеют мало места для маневра»,- пишут аналитики рейтингового агентства.
Однако, продолжают авторы прогноза, это не меняет их оценок европейского рынка, потому что они уже прогнозировали «крайне низкий уровень поставок газа» как минимум до декабря. Впрочем, есть в бочке с дегтем для ЕС и ложка меда. Союз увеличил закупки сжиженного газа (СПГ), который сейчас становится главной заменой российского газа. Кроме этого, на континенте в данный момент снизился спрос на «голубое топливо».
На руку европейцам и то, что крупнейшая экономика Европы, Германия, уже наполнила свои подземные хранилища газа на 85%.
Возможно, ЕС защитился от газового коллапса предстоящей зимой, но он наполняет хранилища по очень высоким ценам. 12 сентября статистическая службы ФРГ сообщила, что расходы на импорт нефти и газа в этом году по сравнению с прошлым годом выросли, а объемы упали.
Важным фактором для определения того, как удастся Евросоюзу пережить зиму, является, конечно, погода. Еще один важный фактор – «потолок» цен на российский газ, но с ним возникнут проблемы. Речь идет даже об его принятии, не говоря уже об эффективности.