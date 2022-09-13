Fitch вынесло вердикт по поставкам российского газа в ЕС

Европейский Союз не получит до конца 2022 года российского трубного газа по газопроводу «Северный поток 1», считают в одном из крупнейших мировых рейтинговых агентств Fitch Ratings.

Fitch изменил свой же прогноз по газу для Европы на основании высказываний президента Путина и других российских политиков и руководителей. Из них, соглашается Oil Price, следует, что по «Северному потоку 1» газ пойдет лишь после отмены санкций против России.