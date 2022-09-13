Кильский институт сообщил о «сокрушительном ударе» по экономике Германии

В Германии все больше усиливаются пессимистические настроения, пишет Financial Times. 2023 году экономику Германии ждет спад. Неутешительный прогноз для первой европейской экономики сделал ведущий немецкий аналитический центр. Мюнхенский центр Ifo предупреждает, что недавний взлет цен на газ и электроэнергию нанес экономике «сокрушительный удар» и что он приведет к падению ВВП на 0,3% в следующем году. Между тем, в июньском прогнозе этого же центра значился рост ВВП ФРГ в 2023 году на 3,7%. Главная причина столь радикальных перемен – снижение в потреблении населения, вызванное резким ростом цен на газ и электричество, который произойдет в начале 2023 года.

На прошлой неделе Кильский институт мировой экономики тоже откорректировал свой прогноз по экономике ФРГ в сторону снижения и тоже на 4% - до -0,7% ВВП.

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«С такими высокими ценами на энергию на экономику Германии несется снежная лавина»,- образно закончили свой прогноз кильские экономисты.

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Заместитель министра финансов Германии Флориан Тонкар предупредил 12 сентября об усиливающемся риске стагфляции в стране.

«Мы испытываем (большие) проблемы с цепочками поставок, бутылочными горлышками в производстве и взлетом цен, невиданным много десятилетий»,- заявил он в интервью изданию VVW, специализирующемуся на страховых вопросах.

Федеральное правительство недавно объявило о программе помощи в размере 65 млрд евро для смягчения ударов энергетического кризиса для населения, которому предсказывают резкое падение доходов, и бизнеса, но в Ifo считают, что 65 миллиардов для этих целей недостаточно.

Германию ждет в следующем году инфляция в размере 9,3%. В этом, напомним, она будет согласно прогнозам ниже – 8,1%. Экономисты Ifo прогнозируют в следующем году резкий рост потребительских цен. Причем, пика в 11%, 70-летнего максимума, он достигнет в первом квартале, который судя по всему будет самым тяжелым в году.

«Снижение поставок газа из России летом и резкий рост цен, который оно вызвало, очень сильно ударили по восстановлению экономики после пандемии»,- объясняет старший экономист Ifo Тимо Волльмершаузер.

Коронавирус спровоцировал спад в экономике ФРГ в 2020 году на 4,6%. В прошлом году был зафиксирован рост на 2,9%, по данным Всемирного банка, однако в апреле – июне уже текущего года в экономике началась стагнация.

Карстен Бржески из голландского банка ING ожидает начала спада уже в третьем квартале. Он сравнивает удар от роста цен со столкновением поезда со стеной.

Ряд крупнейших в Германии потребителей энергии в металлургии, химической промышленности и других энергоемких секторах сокращают производство. Крупные бизнесмены предупреждают, что астрономические цены могут сильно ослабить конкурентоспособность немецкой экономики. В крупнейшей на континенте металлургической компании ArcelorMittal на днях сообщили о закрытии одной из доменных печей на комбинате в Бремене.

Любопытно, но при общем пессимистическом прогнозе его авторы считают, что для немецкой экономики не все потеряно и что производственный сектор поддержит всю экономику и постепенно начнет наращивать производство.

Кстати, больше всего от быстро растущей учетной ставки, пострадает, по мнению аналитиков Ifo, строительная отрасль. На прошлой неделе ЕЦБ, напомним, поднял ставку на рекордные 0,75%.