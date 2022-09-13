Госдуме предстоит принять бюджет выхода на экономический рост

Сегодня Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации проводит первое пленарное заседание осенней сессии. В повестке на этой неделе поправки в Налоговой кодекс, ратификация соглашений с Белоруссией, а также законопроект о единых общеобразовательных программах. Также будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, в частности о порядке зачисления единого налогового платежа на отдельный казначейский счет.

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Как заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, осенняя сессия традиционно будет посвящена рассмотрению проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, внебюджетных фондов и сопутствующих законопроектов. В этот раз работа над бюджетом «будет особенно кропотливой и сложной, так как стоит много задач, в то же время ситуация в экономике сложная, тем не менее в бюджете будут профинансированы все социальные обязательства государства», — цитирует первого вице-спикера «Интерфакс».

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Осень в Думе будет насыщенной

«В целом, законотворческая работа будет направлена на упрощение и улучшение жизни граждан, сохранение и развитие бизнеса, дальнейшую цифровизацию и автоматизацию процессов. Вместе с правительством продолжим работу по принятию мер для устойчивости нашей экономики и наискорейшего выхода на экономический рост», — сказал Александр Жуков. Он обратил внимание, что повестка будет дополнена после оглашения Послания Президента РФ.

В числе важнейших законопроектов, которые предстоит рассмотреть депутатам, Александр Жуков назвал проекы законов о новом порядке размещения в многоквартирных домах сетей и оборудования электросвязи, и имеющий еще больше значение для повседнвной жизни: об эксперименте по осуществлению розничной торговли рецептурным лекарствами дистанционным способом.

По его словам, среди законопроектов есть и изменения в Налоговый кодекс. Речь пойдет о совершенствовании порядка подтверждения права на применение нулевой ставки НДС экспортерами, а также — о совершенствовании механизма предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока в целях повышения конкурентоспособности таких режимов. Кроме того, депутаты рассмотрят поправки в Бюджетный кодекс, в том числе изменения в связи с принятием закона о едином налоговом счете и совершенствованием межбюджетных отношений.

Продолжится работа по реформе института банкротства юридических лиц, приоритетами которой являются: сокращение сроков и издержек проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредиторов, сообщил Жуков. «Результатом вносимых изменений должно стать максимальное сохранение, при наличии объективной возможности, бизнеса должника, в том числе путем смены собственника, обеспечение устойчивости экономического оборота и недопущение снижения объемов кредитования реального сектора», — пояснил Александр Жуков.

Предстоит работа по совершенствованию земельного законодательства, по законопроектам «О гаражных объединениях», «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ» и о бесплатном питании работников железнодорожного транспорта.

«Еще одно важное направление работы — это законодательное обеспечение отношений, связанных с выдачей разрешения иностранным военным кораблям и другим государственным судам при проходе через внутренние морские воды в акватории Северного морского пути», — сказал первый зампредседателя Госдумы.

На повестке ряд значимых законопроектов

Государственной думе предстоит активная работа в осеннюю сессию, подтверждает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Ей нужно не только законодательно обработать все предложения правительства, но и принятьк рассмотрению целый ряд срочных вопросов, а также проект бюджета на следующие три года.

Задача депутатов — спрогнозировать и заложить на следующие годы финансы на все необходимые государства проекты. Сейчас, полагает политолог, первостепенными целями для парламента являются задачи связанные с поддержкой экономики России: изменения в Налоговый кодекс, новые акцизы, госпошлины, льготы для резидентов специальных экономических зон, меры поддержки бизнеса, а также законодательная работа по интеграции ДНР, ЛНР, освобождённых территорий в наше общее юридическое пространство и усиление интеграции с Белоруссией.

Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, в беседе с корреспондентом «Эксперта» обратила внимание на то, что Государственная дума собирается внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Предположительно с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в пилотных регионах: Москве, Московской и Белгородской областях можно будет продавать рецептурные лекарства дистанционно.

Таким образом можно будет приобрести лекарства, включенные в перечень в рамках эксперимента, отмечает эксперт. Его будет определять правительство РФ. Туда не будут входить препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества, содержащие долю этилового спирта более 25%, лекарства, изготовленные в аптеках, препараты, имеющие температурный режим хранения ниже 15 градусов и иммунобиологические препараты. Также дистанционным способом нельзя будет купить рецептурные лекарства, которые предоставляются бесплатно или со скидкой для льготных категорий граждан.

Появление соответствующих поправок выглядит совершенно логично в нынешних условиях, уверена Полина Гусятникова. После пандемии дистанционная торговля обрела второе рождение. Это упростит жизнь многим гражданам, особенно учитывая тот факт, что необходимый препарат не всегда бывает в наличии в ближайших аптеках, иногда ехать за ним приходится в другой конец города.

Для аптек это также может быть выгодно, добавляет юрист. Таким образом они смогут сократить количество физических торговых точек. Уже сейчас многие безрецептурные препараты, продажа которых дистанционно разрешена уже давно завозятся в аптеки в единственном экземпляре и гражданам бывает удобнее заказывать в интернете, чем идти на удачу в соседний аптечный пункт.

Идет бюджетный торг

Как отмечает Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы VvCube, наиболее заметными законопроектами из тех, которые указал заместитель председателя Госдумы, станут изменения в Налоговый кодекс и льготы для поддержки бизнеса. Сегодня эти направления входят в число наиболее ожидаемых как властями регионов, так и бизнесом. И, безусловно, это позитивно отразится непосредственно на населении – потребители как социальных услуг, так и промышленной продукции, выпускаемой, в том числе малым бизнесом.

По пути либерализации законодательства власти идут достаточно давно, но постепенно. Сейчас же для этого сложились все необходимые условия, полагает юрист. И, судя по перечисленным Жуковым законопроектам, нас ждет именно это.Сейчас в силу сложившихся политических и экономических обстоятельств, экономика требует кардинальных изменений, высказал Вадим Ткаченко свое мнение «Эксперту».

Также на повестке важны вопросы, связанные с обороной, оборонзаказом и призывникам. Уже анонсированы изменения, которые позволят отцам из семей с тремя детьми участвовать в спецоперации на Украине, сейчас такой возможности нет даже теоретически. Кроме того, стоит обратить внимание на законопроекты, связанные с освобожденными территориями Украины, считает эксперт.

Что касается бюджета, то еще весной премьер Михаил Мишустин обещал, что политика в данной области серьезно изменится, напоминил «Эксперту» экономист, автор портала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. В вольном пересказе его мысль звучала так: никакого профицита, никаких избыточных резервов, всё, что соберем — потратим. По факту так и происходит.

Другое дело, продолжает эксперт, что правительство не может пока до конца определиться с тем куда именно пойдут деньги в дальнейшем. Перечисленные приоритеты (улучшение жизни граждан, сохранение и развитие бизнеса, дальнейшую цифровизация) мало что проясняют, так как здесь важны конкретные проекты.

«Судя по всему сейчас идет бюджетный торг, и он пока не закончен. Было бы идеально, если бы в понятие "улучшение жизни граждан" попала коренная модернизация ЖКХ и ликвидация негативных последствий реформы здравоохранения. Но, по всей видимости, ни тем ни другим правительство заниматься пока не спешит», — заключил Дмитрий Адамидов.