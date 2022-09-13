Индекс Мосбиржи потерял меньше, чем S&P500

Российский рынок акций в течение первой половины дня пробовал подрасти. Но инвесторы не спешили покупать акции, опасаясь негативных данных по инфляции в США, которые могли привести к распродаже всех рисковых активов.

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И негативный прогноз оправдался. Потребительские цены в Штатах выросли в августе на 8,3% относительно августа 2021 года. Это на 0,2 п.п. ниже июльского показателя, но рынок ожидал снижения инфляции до 8,1%.

Американская статистика была встречена масштабными распродажами. Более чем на процент взлетел курс доллара к корзине основных мировых валют, американские фондовые индексы рухнули на 2,8–4,5 процента. Прервала рост нефть, подешевев с $95 подешевев до $92,5 за баррель.

Несмотря на снижение уровня инфляции, превышение ее над консенсус-прогнозом внушает опасения, что ФРС США будет еще жестче подходить к денежно-кредитной политике. Именно на этих страхах крупный капитал решил снизить долю рисковых активов в портфелях, уйдя в доллар, который пока многими еще считается надежным вложением. В таких условиях снижение Индекса Мосбиржи всего на 0,1% можно считать хорошим результатом, который говорит о том, что восходящий тренд по российскому рынку акций не угас, а всего лишь встал на паузу.

Лучше рынка сегодня выглядели акции ритейлеров и девелоперов, которые получат преимущество от ожидаемого в пятницу снижения ключевой ставки Банка России.

«Акции "Самолёт", "Эталон", ЛСР и ГК "ПИК" демонстрировали рост от 0,7% до 2,2%. От российского ЦБ РФ ждут очередного снижения ставки, что также должно отразиться на стоимости ипотечных кредитов. Соответственно, строительным компаниям цикл смягчения приносит наибольшие преимущества. Если же учитывать, что недвижимость в "народном сознании" считается одной из лучших инвестиций, то снижение ставок по кредитам может поощрить дополнительный спрос», — полагает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Отдельно стоит отметить «Газпром», которые последние дни был намного хуже рынка, а сегодня закрылся снижением всего на 0,12%. Кроме более чем 20-процентной дивидендной доходности, спрос на акции «Газпрома» поддержала новость об импортозамещении. Газовая монополия получила первые российские газотурбинные двигатели, разработанные на базе новых авиадвигателей.

«Роснефть» решила увеличить объем выпуска «востокбондов» до 15 млрд юаней. Компания имеет долгосрочные контракты на поставку нефти в Китай, поэтому никаких проблем с обслуживанием этого долга возникнуть не должно. Практически все аналитики оценивают этот выпуск облигаций как очень хороший с точки зрения соотношения доходность/риск. Вложения в юаневые бонды выгодны с точки зрения защиты от инфляции, которая в России пока превышает 14%, а в Китае составляет 2,5%.

Впрочем, акции «Роснефти» не смогли сегодня устоять перед падающей нефтью, и подешевели на 1,15%.

В целом же Индекс Мосбиржи вновь закрылся в середине диапазона 2400–2500 пунктов. Ряд аналитиков считает, что данные по инфляции в США, которые нельзя назвать из ряда вон негативными, рынками уже отыграны. Возможно, скоро крупный капитал начнет откупать подешевевшие активы, в том числе и нефть с металлами, что окажет поддержку российскому рынку акций.