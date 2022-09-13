Источник: Евросоюз продолжает обсуждать ограничение цен на российский газ

Евросоюз продолжает обсуждать вопрос об ограничении цен на российский газ. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник в объединении.

По словам собеседника агентства, ограничение цен на импорт российского «голубого топлива» в ЕС, скорее всего, не будет включено в пакет мер, о которых Евросоюз объявит завтра.

«Однако обсуждения на данном этапе по этому вопросу в (Европейской) комиссии всё ещё продолжаются», – утверждает источник.

Как ранее писал «Эксперт» со ссылкой на The Guardian, ЕС решил отказался от идеи ограничить цены на российский газ, однако намерен ввести налог на сверхприбыль нефтяных и газовых предприятий.

Предполагается, что новый налог станут взимать с компаний, которые работают на ископаемом топливе; отдельный механизм ограничения доходов предполагается для производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

При этом в проекте постановления Еврокомиссии об «аварийном инструменте электроснабжения» нет какого-либо упоминания о такой мере, как введение потолка цен на российский либо другой импортируемый газ. Однако The Guardian уточняет, что в текст документа ещё могут внести изменения.