Китай расширяет энергетическое сотрудничество с Россией, несмотря на санкции

Западные санкции не нарушат сотрудничество между Москвой и Пекином в области энергетики, которое продолжит расширяться вне зависимости от попыток отдельных стран установить потолок цен на российские углеводороды.

Как передаёт ТАСС, об этом заявил директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа, эксперт аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэн.

По его мнению, сотрудничество КНР и РФ в данной области ещё больше расширится, особенно если принять во внимание изменения, происходящие на международной арене.

Отметив, что Поднебесная проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, он подчеркнул, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права.

«Москва и Пекин осуществляют регулярное сотрудничество в энергетике на равноправной и взаимоуважительной основе. Мы против того, чтобы какая-либо третья сторона выступала с безосновательными заявлениями по данному поводу», – заявил Цянь Фэн.

Эксперт уточнил, что Россия путём наращивания экспорта нефти и газа оказывает содействие успешному развитию китайской экономики.

«Что касается КНР, то в ходе энергетического сотрудничества между нашими странами мы способны помочь урегулированию вопроса российских поставок», – добавил директор.

При этом эксперт посоветовал политикам из стран Евросоюза ставить во главу угла народные интересы, а не узкие идеологизированные понятия в области безопасности.

По его мнению, США и целый ряд других стран Запада не хотят, чтобы государства с формирующейся рыночной экономикой бросали вызов традиционной позиции преобладания Запада, которая существовала в прошлом.

«По поводу введения потолка цен на российское «чёрное золото», то я надеюсь, что политические деятели ЕС все-таки оптимизируют диалог с Москвой и активизируют консультации в данном направлении», – резюмировал Цянь Фэн.

Как ранее писал «Эксперт», США пытаются присоединить Индию и Китай к ограничениям цен на российскую нефть. Для этого Вашингтон использует весьма неожиданный аргумент.