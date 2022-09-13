Компания «Полипластик» представит образцы долговечных гибких труб для северных газопроводов

В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF, который состоится 20-22 сентября, будут представлены новые образцы современных долговечных гибких полимерно-армированных трубопроводов для нефтегазового сектора, предназначенных для эксплуатации в условиях Арктики.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления группы «Полипластик» Александра Пивторака.

«В этом году компания на форуме представит стенд, на котором будут доступны продукты ГПА (гибкий полимерно-армированный трубопровод), а также образцы для газификации, импортозамещение (гнутые отводы, муфты с закладными электронагревателями). По сравнению с традиционными стальными трубопроводами, основными преимуществами ГПА являются отсутствие коррозии, быстрая разборка трубы на объекте, снижение себестоимости при строительно-монтажных работах, ресурс эксплуатации более 20 лет и возможность повторного использования продукции на других объектах», — рассказал Пивторак.

Группа «Полипластик» является участником Нефтегазового кластера, это крупнейший производитель полимерных трубопроводных систем и композиционных материалов в России и СНГ.

Промышленно-энергетический форум TNF — бывший Тюменский нефтегазовый форум, который проходит в Тюмени каждый год. В 2021-м он объединил свыше 30 мероприятий, в которых участвовали в общей сложности 3 тыс. человек. Задача форума — объединить задействованные в отрасли компании в решении актуальных проблем российского ТЭК.

В этом году TNF официально получил федеральный статус, его оргкомитет возглавляет министр промышленности и торговли, вице-премьер Денис Мантуров. На главной пленарной сессии форума планируется обсудить формирование новых бизнес-моделей для ТЭК, создание компаний-интеграторов, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги и разрабатывающих новые технологии.