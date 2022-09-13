Кравцов рассказал, почему не все учителя покинули Харьковскую область

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что все учителя и директора школ, которые были в Харьковской области и хотели уехать, получили такую возможность – там остались только те, кто принял решение остаться.

«Что касается вопроса по поводу учителей Харьковской области, это фейк, что были учителя из России, – цитирует чиновника РИА Новости. – Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, в том числе местные, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили».

По словам Кравцова, сейчас все эти педагоги находятся уже в нашей стране – в Белгородской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

«Они уже приступили к занятиям, в России их рады видеть и ждут, учителя не останутся без внимания и получат максимальную поддержку», – резюмировал глава Минпросвещения РФ.

Ранее появилась информация, что российских учителей, которые приехали преподавать на освобожденных территориях Харьковской области Украины задержали.

Напомним, с 1 сентября школы, расположенные на освобождённых территориях Украины и Донбасса начали обучение по российским образовательным стандартам. Все педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а наша страна обеспечила 100% школ учебниками.

Как писал «Эксперт», по словам Кравцова, задачей киевского режима в системе образования фактически была подготовка рабочей силы для Европы, школьники играли на уроках, а не учились.

