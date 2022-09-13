Минфин разместит ОФЗ на 10 млрд рублей на аукционе 14 сентября

Минфин РФ на первом за семь месяцев аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 14 сентября предложит бумаги на 10 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

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«Минфин России информирует о проведении 14 сентября 2022 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS (дата погашения 23 июля 2031 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости», — сообщили в Минфине.

В первом квартале этого года Минфин планировал предложить на аукционах ОФЗ на 700 млрд рублей, а за год — на 2,199 трлн рублей. В итоге, в январе и феврале прошли только три аукциона, на которых Минфин привлек 128,1 млрд рублей (18,3% от плана на первый квартал). После 9 февраля аукционы не проводились.

