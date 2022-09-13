Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Харьковом колонны украинской бронетехники

Экипаж ударного вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа уничтожил колонну бронетехники ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.

Как сообщает Минобороны РФ, в рамках выполнения задач авиационной поддержки действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления формирований киевского режима на Изюмском направлении вертолет совершал более пяти боевых вылетов в сутки.

«В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что действия российских военных остановили продвижение украинских формирований на этом участке, не позволив им прорваться к оборонительным позициям российских подразделений.

В понедельник, 12 сентября, сообщалось, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области; в районах населенных пунктов Купянск и Изюм потери Киева накануне составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.