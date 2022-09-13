Мишустин поручил Минфину и ЦБ внести предложения по долгосрочным сбережениям россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в правительство предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам стратегической сессии, посвященной развитию российской финансовой системы.

«Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы кабина.

Отмечается, что по итогам стратегической сессии Минфину при участии Центробанка поручено актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. «Документ должен быть доработан с учетом поручений Президента и сложившейся геополитической ситуации. Выступая на стратегической сессии, Михаил Мишустин отмечал, что в условиях санкций и ограничений финансовая система требует серьезной донастройки. По его словам, необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят обеспечить экономику необходимыми финансовыми ресурсами, сохранить непрерывность деятельности предприятий и отраслей, а значит, и рабочие места», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что обновленный проект документа правительство должно получить не позднее 1 декабря.

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