S&P 500: вся надежда на инфляцию

В понедельник американские акции продолжали расти – участники рынка надеялись увидеть сегодня утром оптимистические данные по инфляции в США. Большинство ожидает ее снижения до 8-8,1% в августе с 8,5% в июле и 9,1% в июне, но некоторые (на фоне быстрого падения цен на бензин) надеются и на более низкие цифры. Это, как полагают слишком многие, приведет к менее резкому подъему ставки и более раннему ее снижению в следующем году.

Между тем чиновники ФРС в один голос твердят, что этот сценарий нереален, а ставка после серьезного подъема будет очень долго оставаться на высоком уровне. Но рынок сомневается – и трудно понять, что здесь первично: сам рост акций или неверие регулятору. Все-таки сейчас многие покупают не по доброй воле: медведи покрывают «шорты», а маркет-мейкеры срочного рынка вынуждены защищать позиции по мере подъема котировок.

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Как бы то ни было, основные индексы США вчера показали четвертый день роста подряд: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,71%, S&P 500 – 1,06%, а Nasdaq Composite – 1,27%. Такие серии нечасты. Предыдущая у S&P 500, например, случилась с 1 по 7 июля. Более длинные, понятно, еще реже: прошлая у него была в октябре – ноябре 2021 года. Так что сегодня для этой четырехдневной серии было бы только естественно прерваться.

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Разочаровывающие данные об инфляции этому вполне могли бы способствовать. Неприятных сюрпризов рынку американская статистика в этом году сделала уже немало. Но так ли уж важно продолжится «медвежье ралли» еще какое-то время или оборвется сейчас, если бычьего рынка в обозримом будущем не ожидается?

Быки ставят на то, что данные нарисуют что-то похожее на явный разворот тренда по инфляции, а затем та уверенно пойдет вниз и окажется пусть и выше таргета (2%), но ненамного. И если первое еще возможно, то второе – проблематично. Это значит, что в долгосрочной перспективе аргументы медведей перевешивают.

Так, вчера CNBC цитировал со-директора Bridgewater Грега Дженсена, заявившего: вера в то, что инфляция со временем придет примерно к 3%, слишком оптимистична. Он уверен, что ценовое давление будет «упорно оставаться выше, чем ожидает рынок», а это в сочетании с замедлением роста в США продолжит давить на цены активов.

Инвестор-ветеран, соучредитель GMO и легендарный предсказатель кризисов Джереми Грэнтэм также на днях на Global Markets Forum, проводимом Reuters, предвещал упорную инфляцию и устойчивое давление на рынки. Он призывал готовиться к обвалу акций роста, хаосу на мировых биржах и взлету ставок по ипотечным кредитам. S&P 500, по его мнению, упадет до 3000 пунктов в течение 12 месяцев (в понедельник тот закрылся на 4110,41).

Он, безусловно, практикующий медведь, так что можно говорить о предвзятости. Из его интервью The Times в эту пятницу, например, известно, что через свой благотворительный фонд на $1,5 млрд Грэнтэм играет против Nasdaq и высокодоходных облигаций. И все же он, в отличие от бездны наемных аналитиков, привык ставить на кон не столько репутацию, сколько собственные очень немалые деньги.

Но в любом случае все это отдаленная перспектива. Сегодня многие быки даже мысли об осечке не допускают. «Я не вижу ни одного сценария, при котором рынок не решит, что индекс потребительских цен движется в правильном направлении, а в октябре инфляция будет ниже, чем в сентябре, и так далее, — цитировал вчера Bloomberg главу отдела макростратегии Academy Securities Питера Чира. – Эта комбинация позволит рынкам продолжать демонстрировать ту силу, которую мы видели на прошлой неделе».

В случае ошибки такие настроения чреваты большими потерями. Но и рост не будет большим благом для быков. Такое ралли может принести больше вреда, чем пользы, говорил вчера Barron’s гендиректор Toews Asset Management Филипп Тейвз. Он считает, что вместо монотонного снижения инфляции в следующие месяцы экономика столкнется с ее волнами. И сильное позитивное движение на финансовых рынках было бы худшим, чего могла ждать ФРС.

Рост цен на активы будет смягчать финансовые условия, так что хорошие данные по инфляции будут вести к плохим в будущем. Да еще и дешевеющий бензин, которому текущая статистика обязана снижением темпов роста цен, дополнительно разогревает экономику. Все это будет подталкивать ФРС к большему ужесточению денежно-кредитной политики, чем при иных раскладах.

Для долгосрочного роста акций это – не вариант, но для краткосрочного – почему нет? По расчетам Credit Suisse, сильное сопротивление у S&P 500 находится сорока пунктами выше – в районе 4150-4158. Это верхняя граница диапазона 3950-4150, где он и будет оставаться в ближайшее время. Дальше еще хуже: исследователи графиков «отрицательно оценивают индекс на горизонте 3-6 месяцев». Их хрустальный шар в мельчайших деталях, хотя и все равно довольно туманно, обрисовал драматичный сценарий.

«После этой потенциальной фазы консолидации наш основной прогноз остается негативным. Мы ожидаем возможного явного прорыва ниже восходящего тренда с июня с поддержкой, которая проявится на уровне 3861, перед потенциальным восходящим трендом от минимума марта 2020 года на 3830. В целом, мы продолжаем ожидать возможного возврата к минимуму с начала года на отметке 3637 и далее», — сообщают технические аналитики Credit Suisse.

