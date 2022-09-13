Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине во время встречи на саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Самарканде 15 сентября обстоятельно обсудят ситуацию на Украине.

Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, подчеркнув, что Китай подходит сбалансированно к украинскому кризису, понимая причины специальной военной операции, передаёт РИА Новости.

«И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта лидеров РФ и КНР», – отметил представитель Кремля.

Кроме того, ожидается, что Путин и Си обсудят вопросы, касающиеся деятельности ШОС, повышение роли этой организации в международных делах.

Как отметил, Ушаков, эта встреча с учётом особенностей нынешней международной обстановки, конечно, имеет особое значение.

Также планируется, что лидеры двух стран обсудят двустороннюю повестку дня и дадут позитивную оценку беспрецедентно высокому уровню, доверительному характеру двустороннего стратегического партнёрства.

«Если мы говорим о двусторонней повестке дня, то очень важное значение в ходе этого контакта будет иметь разговор по торгово-экономическому сотрудничеству. В нынешней непростой обстановке, в условиях действий нелегитимных западных санкций это сотрудничество демонстрирует устойчивость, продолжает поступательно развиваться, набирать обороты», – резюмировал Ушаков.

Напомним, очередной саммит ШОС пройдёт в Самарканде 15-16 сентября.