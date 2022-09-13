Реальный эффективный курс рубля снижается два месяца подряд

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), в августе снизился на 3,9%. Российская валюта начала слабеть в июле (-0,2%) после значительного укрепления во втором квартале (в апреле — на 33,7%, в мае — на 22,2%, в июне — на 11,9%). При этом с января по август курс национальной валюты вырос на 36,7%, а за год — на 20,9%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в августе снизился на 4,2%, к евро — на 4,6%. Номинальный курс рубля к доллару за прошедший месяц снизился на 3,8%, к евро — на 3,2%. Средний номинальный курс доллара в августе составил 60,35 рубля, курс евро — 61,01 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%. На втором месте — Германия (8,53%), на третьем — Белоруссия и Нидерланды (по 5,8%).

