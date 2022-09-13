Россия поставит рекорд по производству пшеницы

Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 млн тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 млн тонн пшеницы, пишет «Прайм». С одной стороны, это снижает цены на хлеб, что, конечно, позитивно для потребителя. Но с другой — представляет собой серьезную проблему для сельхозпроизводителей, которым приходится продавать зерно с огромной скидкой.

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Как ранее уже писал «Эксперт», в этой ситуации даже крупные хозяйства сетуют, что продавать зерно приходится немногим дороже себестоимости, а мелкие фермеры заговорили об угрозе банкротства. Вывозить излишки на экспорт аграриям мешают косвенные санкционные ограничения по фрахту и страхованию судов, крепкий рубль и экспортная пошлина. В такой ситуации часть урожая может утратить качество, а часть — пропасть из-за отсутствия мощностей для хранения, отчего пострадают и переработчики зерна.

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Буквально сегодня Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в сезоне 2022—2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) до 91 млн тонн. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 млн тонн зерна, в том числе 75,94 млн тонн пшеницы.

Безусловно, такое положение дел требует больших усилий со стороны власти. Пока краткосрочным решением проблемы стала закупка зерна в госфонд России, которая обычно применяется для стабилизации цен на зерно. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 12 сентября составил 22,95 тысячи тонн на общую сумму 352,513 млн рублей, передает «Прайм».

В понедельник было реализовано 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 21,384 млн рублей, 10,8 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 170,222 млн рублей и 10,8 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 160,907 млн рублей. Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) было закуплено 112,32 тысячи тонн зерна на 1,697 млрд рублей.

Ситуацию могло бы улучшить увеличение экспорта, особенно развивающимся странам, которые постоянно испытывают нехватку зерна. Однако в этой области Россия испытывает проблемы отнюдь не экономического характера. Из-за военно-политического противостояния на международные рынки сложно поставлять не только российское, но даже украинское зерно, хотя об этом были достигнуты международные договоренности. Запад, заявил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума Владимир Путин, думает в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном только о своих интересах, заявил Владимир Путин.

Это заявление полностью подтверждается статистикой, озвученной постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым. Согласно данным, которые приводит, ссылаясь на него, «Парламентская газета», из 87 судов с зерном, вышедших на данный момент из украинских портов, 32 направились в Турцию, 30 — в страны ЕС, три — в Израиль, три — в ЮАР, три — в Египет и только два — в Йемен и Джибути в рамках программы ООН (это 3% от общего объема).

В итоге складывается парадоксальная ситуация: Россия, которая обладает огромным запасом зерна и вполне способна накормить не только развивающиеся, но и развитые страны (где уже также начинаются проблемы с нехваткой продуктов питания), не имеет возможности сделать это.

Коррекция случилась, но надолго ли

Цены на пшеницу на мировых товарных и срочных рынках сейчас скорректировались от максимумов весны, но не более, чем на 15%, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. На Лондонской бирже тонна стоит 275 фунтов при максимуме в 350 в начале мая и 190 — год назад. Поставочный фьючерс на рынке США — 865 долларов за 5000 бушелей при максимумах в начале марта в 1340 долларов.

Поэтому, полагает эксперт, можно говорить о том, что определенная ценовая коррекция на рынке все-таки произошла. Однако это тот случай, когда все может очень резко развернуться. По прикидкам аналитиков, ряд топовых сельхозпроизводителей из стран — основных экспортеров мира не досчитаются как минимум 40 млн тонн зерна. Это произойдет из-за засухи, отказа от российских удобрений и невозможности в достаточном количестве произвести свои — из-за энергетического кризиса и нехватки газа, который нужен для производства некоторых из них.

Индия, которая планировала заменить Украину как одного из главных продавцов зерновых и масличных, была вынуждена прикрыть экспорт из-за собственных потребностей. Кроме того, развитие взаимоотношений внутри БРИКС дает в определенной степени понять, что в Европу много зерна в любом случае не поехало бы. Так что мировые цены еще могут отскочить вверх.

Что касается ситуации внутри России, то заградительные пошлины на экспорт зерна постепенно снижаются: с 14 сентября они составят 2,7 тысячи рублей за тонну при предыдущем значении 3,3 тысячи. Связано это с тем, объясняет Оганезов, что урожай действительно если не рекордный, то очень близок к этому, а пошлины и логистические неувязки, связанные с проблемами страхования и фрахта не позволяли продавать зерно за рубеж по хорошей цене, близкой к рынку.

Эти барьеры вызвали ценовой обвал внутри страны — год к году ценник на тонну в моменте снижался вдвое. Поэтому аналитик прогнозирует постепенный рост экспорта зерновых из России и относительную стабильность на мировых рынках, но скачки на фьючерсном рынке более чем вероятны и мировые цены легко могут обновить свои максимумы.

ООН не обеспечивает исполнение зерновой сделки

После резкого роста мировых цен в феврале 2022 года рынок пшеницы вернулся на уровень долгосрочного растущего тренда, соглашается аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго (CME) опустилась до 865,4 центов за бушель (317,6 долл. за тонну) по состоянию на 13 сентября. Несмотря на небольшое снижение, цены продолжают оставаться на максимумах с 2012 года.

В сентябрьском отчете Минсельхоза США, опубликованном вчера, повысил оценку мирового производства пшеницы в сезоне 2022/23 на 0,6% к августовской оценке до 783,92 млн тонн (+0,5% к сезону 2021/22) за счет ожидаемого роста урожая в РФ и на Украине. Производство в России оценивается в 91 млн тонн, на Украине повышено до 20,5 млн тонн; производство по ЕС снижено на 4,5%, до 132,1 млн тонн. Экспорт из России оценивается на уровне 42 млн тонн, с Украины — в 11 млн тонн, из ЕС — в 33,5 млн тонн.

Потребление пшеницы в мире в сезоне 2022/23 может снизиться на 0,5% к сезону 2021/22, до 791 млн тонн, что несколько улучшит ситуацию с запасами зерновых в конце сезона, предполагает эксперт. Однако отношение запасов к потреблению снизится до 34%, и это будет удерживать рынок в напряжении, а цены на высоком уровне.

В России стоимость пшеницы на аукционах НТБ составила 14,361 тыс. руб/тонна ($235 за тонну) с поставкой на базисе CPT Новороссийск.

В целом цены находятся ниже уровня прошлого сезона в связи с избытком пшеницы на внутреннем рынке и ограниченными возможностями экспорта. Данные Минсельхоза РФ показывали, что по состоянию на 8 сентября было убрано 36,1 млн гектар и собрано 126,5 млн тонн зерновых, из них пшеницы — 92,7 млн тонн (+23,4 млн тонн к аналогичной дате прошлого года).

МСХ РФ начало проводить интервенционные закупки зерна в госфонд с целью поддержания цен на внутреннем рынке, подтверждает Лукичева. Объем закупок по итогам 12 сентября составил около 23 тыс. тонн, однако закупки проходят неактивно в связи с тем, что фермеры ожидают роста цен на рынке через пару-тройку месяцев. Минсельхоз поставил цель: закупить в фонд 3 млн тонн зерна. Экспортные поставки зерновых из РФ отстают от прошлогодних. За два месяца нового сезона было вывезено 6,696 млн тонн пшеницы (данные МСХ РФ), что примерно на 20% ниже экспорта в июле-августе 2021 года.

Причинами снижения экспорта остаются укрепление курса рубля, санкционные ограничения страхования, фрахта и финансирования сделок, усилившаяся конкуренция со стороны ЕС и США, а также выплеск зерна с Украины в рамках зерновой сделки, указывает эксперт.

В связи с этим Россия выразила недовольство исполнением зерновой сделки и необеспечением со стороны ООН снятия санкций на экспорт зерна и удобрений. В Женеве прошли переговоры по исполнению сделки и ее продолжению после ноября 2022 года. Результаты пока неизвестны, но была отмечена конструктивность переговоров.

В целом на рынке пшеницы в сезоне 2022/23 можно ожидать продолжения роста цен к концу 2022 года, что будет связано как с сезонными факторами, так и с продолжением растущего тренда, заключает Оксана Лукичева. Вторая половина сезона для российских фермеров может быть более удачной при условии отмены экспортной квоты.