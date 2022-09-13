Русский уголь и Европа: невозобновляемый источник энергии

Цены на энергоносители в Европе, решившей, назло России отморозить граждан, растут как на дрожжах. Политические метания Брюсселя нервируют рынки, в итоге дорожают не только вызывающие бурные дискуссии в Европарламенте нефть и газ, но и топливо, от которого прогрессивный Запад, вроде бы, отвернулся, объявив «зеленый курс». Как отмечает Business Insider, цена на уголь сегодня в 5 раз выше «обычной» для последних лет.

Статья по теме: ЕС откажется от российского угля, а Россия откажется от Европы

«В настоящее время цена находится в районе 430-450 долларов за тонну, по фьючерсным контрактам. Средняя цена за уголь с 2018 по 2021 годы, составляла 85 долларов, так что рост очевиден — более 500% за тонну», — констатирует доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Статья по теме: Потребление угля в Европе бьет рекорды

По данным Rystad Energy, производство электроэнергии с использованием угля выросло более чем на 20% по сравнению с прошлым годом во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании. Немецкий коммунальный гигант Uniper вновь запустил законсервированную было угольную электростанцию. Пока —до апреля 2023 года.

«Тренд возврата к углю очевиден, в том числе в самой крупной экономике — Германии. За год объем импорта угля странами ЕС может вырасти на 40% и приблизиться к 100-110 млн тонн, как это было до 2019 года. Очевидно, что ESG стандарты в текущем энергетическом кризисе нужно будет отложить», — комментирует ситуацию начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Не дали странам угля

Проблема в том, что часть потребляемого угля, как и других энергоресурсов, Европа вынуждена частично импортировать. Как отмечает Карпунин, добыча угля ведется в Германии и Польше. Кстати, ее угольный разрез «Туров» год назад стала предметом скандала с Чехией, требовавшей прекратить добычу угля, наносящую «непоправимый экологический вред». На что Варшава ответила, что закрытие карьера «Туров» нанесет не меньший вред экономический.

И была права, ведь в Польше на долю угольных ТЭС приходится 70% выработки электроэнергии. При этом собственной добычи (а она в 2021 году составила 55 млн тонн) не хватает, так что страна закупает топливо за рубежом. До недавнего времени — преимущественно в России. Впрочем, в этом Польша была не одинока.

«Основным поставщиком угля в Европу в прошлые годы была Россия. На российский уголь приходилось около 50% импортных поставок в 2020-2021 гг. Вторым по значимости поставщиком угля в Европу является Колумбия. И в этом году, до момента введения эмбарго на российский уголь Россия оставалась ключевым поставщиком угля, хотя за январь-август 2022 года ее доля в поставках снизилась примерно до 40%. Одновременно с этим выросла доля поставок из ЮАР, Индонезии, Австралии и США. Однако доля каждой их этих стран в поставках угля в Европу находилась в пределах 5-15%», — комментирует угольный трафик аналитик ИКСИ Наталья Чуркина.

Собственно, все снова упирается в эмбарго. В августе ЕС демонстративно отказалась от российского угля. Ограничительные меры, касающиеся этого вида топлива, вступили в силу 10 августа. Без всяких полумер, как это было с нефтью и газом. Почему Брюссель решил рубить с плеча? По словам экспертов, причин для этого несколько.

«Газ, в отличие от угля, используется еще и как сырье для разных промышленных производств (в металлургии, например). Высокие цены на газ уже привели к тому, что в Европе закрываются предприятия металлургии», — поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Кроме того, уголь — продукт более простой. Сыпучий, так что логистику с его транспортировкой перестроить проще. Для этого не надо тянуть трубы или строить инфраструктуру по возвращению сжиженного газа к исходному состоянию. Этим в Европе и решили воспользоваться.

«В 2022 году Европа не только начала замещать российский уголь, но и стала увеличивать общие объемы импорта данного сырья для пополнения запасов и замещения российского газа. В январе-августе объем импорта угля европейскими странами вырос более, чем на треть по сравнению с январем-августом прошлого года», — говорит Наталья Чуркина.

Впрочем, европейским обывателям от этого не легче. Цены на услуги ЖКХ и энергию в странах ЕС бьют рекорды и уже стали причиной народных волнений в ряде стран. Социально незащищенные слои населения оказались на пороге энергетической бедности. Причем эти слои в перспективе будут только расти за счет новых безработных — из-за остановки энергоемкого производства.

Некоторые страны уже ищут пути если не полного решения проблемы, то хотя бы облегчения ситуации. Например, власти Италии рассматривают возможность отделить цену на электроэнергию, произведенную благодаря ВИЭ и углю, от цены на газ, чтобы как-то разгрузить счета потребителей. Но это сложный механизм, тем более, что энергетический рынок регулируется европейскими стандартами. На поиск решения может потребоваться немало времени.

Обратный эффект

По мнению экспертов, отечественные угледобывающие компании уже воспользовались тем, что каналы поставок их продукции перенаправить проще, чем газовые или нефтяные. Ведь поставлять уголь они могут в любую страну, желающую его приобрести.

«Российский уголь, против которого ЕС ввел эмбарго, странам Азии продается по 200 долларов за тонну. Российские производители полностью компенсируют сейчас выпадающие европейские объемы, поставляя уголь даже по сравнительно низким ценам в Китай и Индию (в перспективе, будут увеличены поставки в Турцию и страны Ближнего Востока). Рост экспорта к прошлому году составил 3,5%», — рассказал Эксперту Артем Деев.

При этом отечественные компании признают: зарабатывать стало непросто. Однако намечается и долгожданный разворот в сторону своего рынка. Так директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов в ходе транспортно-логистической конференции «Pro//Движение.Сибирь» сообщив о том, что поставки угля в западном направлении сократились на треть, так рассказал о положении дел: «Все это привело к тому, что у нас снизились объемы в западном направлении к уровню прошлого года за 8 месяцев: мы раньше везли более 10 млн т, сейчас это 7,2 млн т или 31% снижения. Но что необходимо отметить <...> - перевозки на внутренний рынок компания нарастила на 10%», — приводит слова бизнесмена ТАСС.

Поставки на экспорт компания уже перенаправила: вместо Нидерландов, Франции, Дании, Финляндии и Великобритании продукция крупнейшей в России угольной компании поплыла в Марокко, Турцию и Индию. Это, правда, отразилось в сумме затрат на фрахт — расстояния значительно увеличились. Тем не менее, без покупателей угольщики не остались.

В перспективе же, считает Хаджимурад Белхароев, Россия может рассчитывать на уверенное наращивание экспорта без оглядки на ЕС.

«В последующие три-пять лет, угольный экспорт из России в Китай может быть доведен до 100 млн. тонн и более ежегодно. Этот объем перекроет весь экспорт из России в страны ЕС. Помимо КНР, в северо-восточной Азии для России находятся три премиальных рынка угольной продукции: Япония, Южная Корея и Тайвань. Из них первый является самым крупным. Японские компании в 2019 году импортировали 137 млн тонн угля, в 2020-м — 129 млн тонн. Рынок Японии считается достаточно стабильным», — рассуждает эксперт.

«Ограничительные меры, введенные западной военно-политической коалицией против нашей страны, дали обратный эффект: в странах ЕС стоимость электроэнергии, вырабатываемой за счет газа на 30-40% выше, чем если производить ее на угле. Поэтому уголь будет востребован и европейские страны будут искать обходные пути и покупать российский уголь, используя третьи страны», — считает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН.

А напрямую-то вышло бы дешевле.