Синдром инфоцыганства

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел во вторник расширенное заседание по оказанию психологической помощи населению с участием руководства профильных ведомств и экспертов, в ходе которого призвал защитить население от «инфоцыган». В ходе мероприятия было представлено исследование, посвященное «синдрому инфоцыганства».

Глава СПЧ так прокомментировал сложившуюся в данной области ситуацию: «Дополнительную актуальность эта тема приобретает в связи с постковидным синдромом, а теперь и с боевыми действиями. Много беженцев, которые находятся в непростом психологическом состоянии, эта проблема может коснуться и наших солдат и офицеров. Совет не может досконально организовать работу в этом секторе, но мы должны побуждать движение в сторону защиты прав граждан, в том числе от жуликов. Чуть ли ни кто попало может в это поле заходить! В 2018 году билеты на известного коуча Тони Робинсона в Москве стоили от 30 тысяч до полумиллиона рублей. Не знаю, стоит ли это полумиллиона рублей».

«Возможно, те, кто заплатил, скажут: да, конечно, он оказал большую помощь. Кто же признается, что за полмиллиона ее не получил? Вспоминается рассказ О’Генри “Благородный жулик” 1908 года. Не хотелось бы, чтобы у нас были подобные герои — колоратурные медиумы и гипнотизеры. К сожалению, таких откровенных шарлатанов немало, а люди доверчивы», — подчеркнул Валерий Фадееев.