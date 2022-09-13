Синдром инфоцыганства

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел во вторник расширенное заседание по оказанию психологической помощи населению с участием руководства профильных ведомств и экспертов, в ходе которого призвал защитить население от «инфоцыган». В ходе мероприятия было представлено исследование, посвященное «синдрому инфоцыганства».
Глава СПЧ так прокомментировал сложившуюся в данной области ситуацию: «Дополнительную актуальность эта тема приобретает в связи с постковидным синдромом, а теперь и с боевыми действиями. Много беженцев, которые находятся в непростом психологическом состоянии, эта проблема может коснуться и наших солдат и офицеров. Совет не может досконально организовать работу в этом секторе, но мы должны побуждать движение в сторону защиты прав граждан, в том числе от жуликов. Чуть ли ни кто попало может в это поле заходить! В 2018 году билеты на известного коуча Тони Робинсона в Москве стоили от 30 тысяч до полумиллиона рублей. Не знаю, стоит ли это полумиллиона рублей».
«Возможно, те, кто заплатил, скажут: да, конечно, он оказал большую помощь. Кто же признается, что за полмиллиона ее не получил? Вспоминается рассказ О’Генри “Благородный жулик” 1908 года. Не хотелось бы, чтобы у нас были подобные герои — колоратурные медиумы и гипнотизеры. К сожалению, таких откровенных шарлатанов немало, а люди доверчивы», — подчеркнул Валерий Фадееев.
Тренинги пока в «серой зоне»
Между тем, руководству Государственной думы представлен законопроект о регулировании сферы бизнес-тренингов в России. В настоящее время документ находится в стадии проработки. Об этом сообщила зампред СПЧ, председатель постоянной комиссии по социальным и культурным правам Ирина Киркора. Эксперты рынка считают, что данная мера является правильной и своевременной. «Синдром инфоцыгансва» нуждается в лечении. Но подойти к законодательной регулировке в данной области необходимо весьма аккуратно.
«Тенденция на так называемое “инфоцыганство” начала набирать популярность в период пандемии COVID-19 и продолжилась после начала спецоперации, когда люди переключились на онлайн-формат, перестали посещать очные мероприятия и отказались от привычного образа жизни. В условиях пугающей неопределенности у людей теряется ощущение реальности: становится сложнее отличить компетентного специалиста от коуча-самозванца. Люди начинают чувствовать себя более уязвимыми и ищут поддержки у лидеров мнения, которые в их глазах обладают авторитетом. Последствия просветительской деятельности некомпетентных коучей могут быть самыми разнообразными: от усугубления психологического состояния до финансовых потерь», — отметил в комментарии «Эксперту» генеральный директор и учредитель рекламного агентства PPL-media Александр Харитонов.
«Проблемы любого характера следует прорабатывать со специалистами. Благодаря тому, что образовательные учреждения регулируются государством, люди, как правило, защищены от мошенничества: при развитии негативных сценариев всегда есть возможность обратиться за помощью в надлежащие инстанции. Онлайн-тренинги на сегодняшний день — серая зона: они не дают гарантий качества получаемых знаний, в этом смысле люди не защищены. Государственный контроль над сферой бизнес-тренингов крайне необходим: новый законопроект позволит защитить людей от некомпетентных специалистов и мошенников», — добавил он.
В свою очередь партнер юридического агентства «Правый берег» Андрей Ганоцкий заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта», что основная проблема бизнес-тренингов заключается не в их распространенности, но в их качестве.
«На сегодняшний день любой человек, может рассказывать вам как успешно построить бизнес, или как нужно настраивать себя для достижения поставленных целей. Но вот проверить спикера и его компетенцию, зачастую просто невозможно или крайне затруднительно. На сегодняшний день у нас есть Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации", который устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в стране. Однако его действие не распространяется на бизнес-тренинги. На наш взгляд, необходимо начать постепенно законодательно регулировать данную отрасль, что бы оградить пользователей от недобросовестных спикеров, например в части введения обязательного подтверждения образования спикеров или проверкой результатов их деятельности», — заявил он.
Важно избежать перегибов
Собственник и генеральный директор агентства пропаганды коммуникаций HD Артель Анастасия Дюмулен рассказала «Эксперту», что в России большинство мероприятий, о которых в данном контексте может идти речь, строится по технологии тренингов личностного роста. С приходом интернета механика их проведения стала общедоступной всем, откуда и появилось такое нереальное число коучей и бизнес-тренеров. В итоге большинство из них действительно не имеют образования психолога, социолога, а если говорить о бизнес-тренерах, то за их плечами отсутствуют успешные бизнес-проекты.
«Как правильно отмечено в обращении вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, направленном заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития, ключевым является лайфспринг, то есть тренинги личностного роста. Подобные курсы, кстати, уже запрещены в Америке. Это серьёзная работа с психикой слушателей этих тренингов, фактически её ломка. После таких тренингов, по идее, человеку требуется дальнейшее сопровождение коуча, бизнес-тренера, однако в основной своей массе слушатели остаются брошенными один на один с новыми вводными. Психика далеко не любого человека может выдержать такие пертурбации», — предупредила она. Добавив, что за время существования тренингов в России, кроме финансовых потерь у их участников, отмечались даже случаи суицида.
«Наше агентство, например, работает в сфере маркетинга и PR, где присутствует такое, как ни в одной другой сфере, количество “инфоцыган”, обещающих предпринимателям уже завтра золотые горы. В последние годы они нанесли существенный урон, внедрив в сознание начинающих предпринимателей, что продажи и маркетинг — это “волшебный порошок”, которым достаточно посыпать вокруг себя, и наутро ты проснёшься миллионером. Предприниматели в итоге теряют веру в маркетологов и пиарщиков. B когда к ним приходят уже настоящие эксперты, порой очень сложно убедить собственника бизнеса встать на путь методичной и планомерной работы. В итоге теряют все — и предприниматель и маркетолог-эксперт», — констатировала Анастасия Дюмулен.
При этом, по ее словам, всем добросовестным участникам рынка хотелось бы, чтобы законодательная инициатива о регулировании сферы бизнес-тренингов не привела к перегибам и оставила возможность реальным экспертам общаться с гражданами, а также — с предпринимательским сообществом. Это особенно важно для бизнес-среды, поскольку для неё ценность контакта с экспертами-практиками весьма высока.