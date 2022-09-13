Скончался режиссер Жан-Люк Годар

Режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни в возрасте 91 года.

Об этом пишет Liberation. Причины смерти не уточняются.

Франко-швейцарский режиссер, сценарист, кинокритик, а также актер и кинопродюсер Жан-Люк Годар стоял у истоков французской новой волны, в 1950-60-х годах оказавшей революционное влияние на мировое киноискусство. Его дебютным полнометражным фильмом стала кинолента «На последнем дыхании» (1960), главную роль в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо. В числе других наиболее известных работ режиссера — «Маленький солдат», «Презрение», «Альфавиль» и «Безумный Пьеро».

В общей сложности Годар снял более 70 фильмов. Последняя его картина под названием «Книга образов» вышла в 2018 году.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года.