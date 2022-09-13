Сюжет дня: акции девелоперов растут в ожидании решения по ставке

Очередной снижение ключевой ставки, которое ожидается в пятницу, подогрело интерес к акциям девелоперов. Бумаги группы компаний «ПИК» выросли на +1,34% до 804 рублей за штуку, группы ЛСР на 0,19% до 633,2 рублей за штуку. Акции «Самолета» и «Эталона» также в течение сессии немного росли, но закончили ее снижением.

Как предполагают эксперты, ключевая ставка может быть изменена в меньшую сторону в пределах 0,25-100 базисных пунктов.

«Мы ожидаем, что Банк России на заседании 16 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и 100 б.п. Мы полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 100 б.п., до 7% годовых. В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают быстрое замедление инфляции и необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций», - прокомментировал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин считает, что снижение будет менее значительным – 0,25% б.п. «Однако я бы сказал, что в условиях сохраняющейся довольно высокой инфляции сейчас лучше сделать паузу в изменении ставки», - добавил он.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,11% до 2446,89 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,27% до 1284,1 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:20 мск составила 91,55 долларов за баррель (-2,61%). Российская валюта укреплялась – 59,9 руб. за доллар.