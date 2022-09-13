В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал, будет ли объявлена в России всеобщая мобилизация.

По словам представителя Кремля, в настоящий момент об этом речи не идёт, передаёт РИА Новости.

«В настоящий момент об этом речи нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, предусматривается ли вариант полной мобилизации в России.

Напомним, сообщения о якобы возможной мобилизации в РФ начали появляться сразу же после начала спецоперации на Украине.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Пескова, никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и глава государства Владимир Путин.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.