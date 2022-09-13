В Санкт-Петербургском метро появятся новые поезда

Трансмашхолдинг (ТМХ) передал представителям администрации Санкт-Петербурга и руководству петербургского метрополитена первый восьмивагонный поезд метро модели «Балтиец», созданный специально для работы в Северной столице.

Подвижной состав поезда сделан на входящем в холдинг санкт-петербургском Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ). В торжественной церемонии передачи состава, прошедшей в электродепо «Автово», приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин, заместители генерального директора ТМХ Андрей Васильев и Артем Леденев и генеральный директор ОЭВРЗ Андрей Степнов.

Как сообщили «Эксперту» в пресс-службе ТМХ, оформлении экстерьера и интерьера поезда, созданного при участии Национального центра дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, преобладает красный цвет, который традиционно используется для обозначения Первой линии Санкт-Петербургского метрополитена, по которой по плану будет курсировать состав. В ближайшие полтора месяца поезд будет проходить обкатку в метро без пассажиров, а затем поступит в эксплуатацию. Согласно условиям контракта, в текущем году петербургское метро получит таких 8 поездов.

Новый поезд «Балтиец» создавался в соответствии с техническим заданием метрополитена Санкт-Петербурга специалистами компании «ТМХ Инжиниринг» с учетом уже имеющегося опыта эксплуатации поездов метро, построенных для Северной столицы в прошлые годы. В его конструкции применено множество передовых технических решений, которые позволяют считать данный поезд одним из наиболее современных в мире. При этом доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения достигает в поезде 90%.

Поезд имеет кузов с плоским бортом и прислонно-сдвижными дверями шириной 1400 мм. Применен новый асинхронный тяговый привод российского производства, позволяющий осуществлять электродинамическое торможение состава до полной остановки и автономное движение на аккумуляторных батареях на расстояние до 200 метров.

В кабине машиниста размещен новый пульт, разработанный с участием службы подвижного состава метро. Предусмотрена система вентиляции с системой обеззараживания воздуха. Кабины оснащаются компактными эвакуационными трапами. В зеркала заднего вида встроены дополнительные камеры видеонаблюдения — видеозеркала. На лобовой маске расположено светящееся лого Петербургского метрополитена. Лобовое стекло покрыто защитной пленкой. В новую маску органично вписаны головные светодиодные фары, имеющие эксклюзивный дизайн.

На дверных порталах имеются диодные ленты, информирующие об открытии и закрытии дверей цветовой индикацией. Над дверями смонтированы жидкокристаллические блоки табло, что также является новинкой. Есть жидкокристаллические блоки и на потолке салона.

Кроме того, увеличена площадь остекления салонов, блоки экстренной связи машинист-пассажир дополнены видеокамерами, применены пассажирские диваны с раздельными сидениями и спинками, выполненными из винила с эксклюзивным патером в виде разводных мостов. Специальное место в вагоне отводится для размещения маломобильных граждан. Все пассажирские салоны оснащены системами принудительной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха.

Договор на поставку 950 вагонов метро «Балтиец» (модель 81-725.1/726.1/727.1) был заключен между Петербургским метрополитеном и компанией «Трансхолдлизинг» 26 августа текущего года. Финансовую поддержку рассчитанному на 25 лет проекту оказывает ВЭБ. РФ. Источником инвестиций станут средства Фонда национального благосостояния. Общая стоимость сделки — 242,6 млрд рублей с учетом процентов по лизинговым платежам. Срок поставки — 2022-2031 годы.