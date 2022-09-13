В Ереване сообщили о гибели около полусотни армянских военных на границе с Азербайджаном

Примерно 50 армянских военнослужащих погибли в результате ночных боев с военными Азербайджана.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет «Интерфакс».

«На данный момент со стороны министерства обороны Армении уточнено 49 погибших военнослужащих. Но это не окончательная цифра, и информация нуждается в уточнении», — сообщил Пашинян, выступая в парламенте республики.

Он рассказал, что на данный момент интенсивность столкновений снизилась. «Только по одному-двум направлениям сейчас продолжается нападение азербайджанской стороны», — уточнил премьер.

По словам Пашиняна, начиная с полуночи 13 сентября военные Азербайджана предприняли наступательные действия по шести-семи направлениям. «Азербайджан пытается все это представить в качестве ответа на якобы провокации со стороны Армении, но это абсолютно лживая информация», — подчеркнул политик.

Ранее в Ереване сообщили о столкновениях по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках Баку продвинуться вглубь территории Армении.

Власти Азербайджана между тем заявили о «широкомасштабных» провокациях в районах азербайджано-армянской границы и пояснили, что происходящее является мерами по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, а также обеспечению безопасности военнослужащих и гражданских работников.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, сейчас благодаря усилиям Москвы, разговору между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, а также работе МИД ситуацию удалось перевести в относительно спокойное и мирное русло. По словам Карасина, «впереди будет большая работа», так как премьер Армении обратился в ОДКБ.