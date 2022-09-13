В Евросоюзе решили отказался от планов по введению потолка цен на газ из России

По данным The Guardian, Евросоюз решил отказался от идеи ограничить цены на российский газ, однако намерен ввести налог на сверхприбыль нефтяных и газовых предприятий.

Об этом говорится в проекте постановления Еврокомиссии об «аварийном инструменте электроснабжения», утверждает издание.

Предполагается, что новый налог будут взимать с компаний, которые работают на ископаемом топливе; отдельный механизм ограничения доходов предполагается для производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

В материале отмечается, что в проекте нет какого-либо упоминания о такой мере, как введение потолка цен на российский либо другой импортируемый газ. Вместе с тем нефтегазовые компаний планируют обязать выплачивать налог на сверхприбыль, который обозначается как «взнос солидарности». Еврокомиссия указывает на то, что в текущем году прибыль нефтяных, газовых и угольных предприятий выросла в пять раз, причиной чему стали «непредсказуемые события на энергетических рынках» из-за событий на Украине, а не какие-либо действия самих компаний.

Газета уточняет, что в текст документа еще могут внести изменения.

По мнению автора статьи, Евросоюз отказался от идеи по введению потолка цен на российский газ из-за недостаточной поддержки инициативы. Против такой меры выступали члены ЕС, которые импортируют большие объемы российского сырья, в частности, Венгрия, Словакия и Австрия. Скептически к новым ограничениям отнеслись Дания, Норвегия и Нидерланды. В Берлине выразили опасения, что ограничение цен на российский газ «вызовет разногласия».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит итоговый план по борьбе с растущими ценами на электроэнергию в среду, 14 сентября.

В начале сентября ЕК официально объявила, что предложит ввести ограничение цен на российский газ. Президент РФ Владимир Путин назвал идею «бредом» и предупредил, что Москва не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе. В Минэнерго РФ также исключили продажу газа или нефти по ограниченной цене. На совете в Брюсселе 9 сентября 15 стран ЕС выступили за общий потолок цен на газ, однако согласовать введение ограничений не удалось.