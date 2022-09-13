Вице-мэр Ефимов: более 120 инвесторов построят в Москве новое жилье и объекты инфраструктуры

С начала 2022 года 123 собственника земельных участков в Москве изменили вид их разрешенного использования на разрешающий застройку жильем. Благодаря этому в столице появятся новые жилые дома и объекты благоустройства, а в региональный бюджет поступит более 10 млрд рублей. Об этом сообщил 13 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Активность инвесторов в столице не снижается, несмотря на санкционное давление: они по-прежнему готовы вкладывать средства в возведение различной недвижимости. С начала 2022 года 123 собственника земельных участков поменяли вид их разрешенного использования на предусматривающий строительство жилья. Это принесет в бюджет Москвы более 10 млрд рублей», — сообщил Владимир Ефимов. Это больше, чем за весь прошлый год, отметил он. Так, за 2021-й собственники земли в Москве изменили вид разрешенного использования (ВРИ) на 184 участка, а в казну поступило около 8,6 млрд рублей.

Напомним, что согласно закону, при смене ВРИ участка девелопер должен внести плату за это в региональный бюджет. Ее размер рассчитывается индивидуально и зависит от двух критериев: кадастровой стоимости земли и параметров будущего строительства. В свою очередь, местные власти направляют эти средства на обеспечение районов с новостройками необходимой инфраструктурой: социальной и транспортной.

При этом в рамках антикризисной поддержки в 2022 году власти Москвы приняли несколько преференций для застройщиков. Так, они могут внести платеж за смену ВРИ участков не единоразово, а в рассрочку. Девелоперы также могут получить отсрочку платежа по рассрочке за второй квартал. По оценкам властей Москвы, этой мерой уже воспользовались 56 собственников 91 земельного участка, а общая сумма перенесенных им выплат достигла 3,74 млрд рублей.

Отметим, что инвесторы, которые решили внести плату за изменение ВРИ участка в рассрочку, должны предоставить городу банковскую гарантию для подтверждения исполнения своих обязательств. За это застройщики платят комиссию банку, фактически выступающему их поручителем. В марте 2022 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина срок предоставления такой банковской гарантии продлили на полгода. «Такую поддержку на данный момент получили собственники 61 земельного участка общей площадью более 160 га. Общая сумма отсроченных банковских гарантий составила 26,2 млрд рублей», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, собственники земельных участков могут воспользоваться еще одной льготой: в случае смены ВРИ участка на строительство объектов, благодаря которым в городе появятся новые рабочие места, плата с девелоперов не взимается. Такой преференцией в 2022 году воспользовались два инвестора, которые сэкономили около 500 млн рублей, резюмировал Максим Гаман.