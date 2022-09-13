Власти Москвы планируют развивать меры поддержки бизнеса с гарантией сбыта продукции

Московские инвесторы отдают предпочтение мерам государственно-частного партнерства (ГЧП), которые гарантируют сбыт производимой продукции. Поэтому в правительстве столицы планируют развивать данный инструмент поддержки. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Эмиль Петросян во время выступления IX Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП».

«У нас большая палитра мер поддержки, но, если спросить инвесторов, чтобы они выбрали: налоговую льготу или гарантированный спрос на вашу продукцию – все выберут второе. Мы настроены на то, чтобы развивать историю, связанную с гарантированным спросом», - сказал Петросян.

Гарантированный долгосрочный спрос на продукцию инвесторы могут получить благодаря инструменту государственно-частного партнерства – офсетным контрактам. Офсеты предполагают, что инвестор открывает производство, а город в течение определенного времени гарантированно приобретает продукцию компании. Первый подобный контракт Москва заключила в 2017 году на строительство в столичной особой экономической зоны в Зеленограде завода по производству лекарств. На начало июня 2022 года в столице было заключено пять офсетных контрактов с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. Столица лидирует среди регионов РФ по частоте применения офсетов.

Также Москва активно развивает такие формы ГЧП, как концессии и контракты жизненного цикла (КЖЦ). С помощью этих инструментов столичные власти дополнительно повышают привлекательность ГЧП-контрактов за счет льгот по налогам и арендной плате за землю. Совокупный объем всех видов договоров государственно-частного партнерства столицы превышает 1,1 трлн рублей. Так, по итогам 2021 года Москва поднялась в рейтинге российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерств и заняла второе место.

Возможности для развития

С 1 июля в федеральное законодательство вступили поправки снижающий порог инвестиций для офсетных контрактов с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. Такая мера позволила привлекать к офсетам не только крупный, но и средний бизнес. Помимо этого, появилась возможность заключать офсеты как на товары, так и на услуги. Как ранее отмечали в мэрии, для столицы самыми перспективными сферами для заключения таких офсетов являются услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование, зарядка электротранспорта.

«Появилась возможность заключать офсеты на услугу. Мы сейчас смотрим целый пул проектов на эту тему. В услугу, грубо говоря, можно упаковать все, что угодно. Из тех проектов, которые у нас в проработке – обслуживание городской коммунальной техники. Инвестор создаст инфраструктуру, на которой будет обслуживать этот транспорт, а город будет у него эту услугу закупать. Есть услуги в IT-сфере. По большому счету, это получится новая форма государственно-частного партнерства. Она может быть в дальнейшем упакована и в концессии, и в ГЧП», - поделился замглавы департамента.

По словам Петросяна, при заключении долгосрочных контрактов важно, чтобы компании брали на себя инвестиционные обязательства. Таким образом у производителя будет гарантия заказа, а у города понимание в каком объеме он получит услугу.

Клиентоцентричность

Повысить доступность информации о мерах поддержки для бизнеса правительству Москвы удалось благодаря Инвестиционному порталу Investmoscow. Зарегистрированные предприниматели на данный момент могут воспользоваться 31 онлайн-сервисом, рассказал Петросян. В частности, у инвесторов есть возможность получить ответы о той или иной мере поддержки или подать заявку на субсидию и льготный кредит.

Возможности портала постоянно расширяются. Так, по словам замглавы департамента, в ходе использования портала было замечено, что инвесторы часто обращаются к сторонним ресурсам, чтобы принять окончательное решение о покупке или аренде участка. Теперь вся необходимая информация собрана на одном сайте: предприниматели могут узнать на инвесткарте данные об инфраструктуре и численности населения. Подобные инструменты помогают бизнесу подобрать наиболее привлекательные объекты для инвестиций.

Не запутаться в льготах удается благодаря Навигатору мер поддержки – это онлайн-инструмент, который предоставляет информацию о наиболее подходящих видах помощи. Сервис имеет простой и понятный интерфейс: предприниматель выбирает сферу деятельности (торговля, образование и т.д), затем отмечает уровень преференций (федеральный или региональный), а также тип помощи – финансовая или нефинансовая. Затем пользователь может выбрать конкретную категорию – аренда, займы, консультации, льготы, поручительства, субсидии, гранты. В 2021 году навигатором воспользовались 5 тысяч раз.

Пользуется спросом и линия прямых обращений. Так, по словам Петросяна, за 1,5 года предприниматели направили порядка 1,7 тыс. запросов. Средний срок ответа составил 4 дня при положенных 14-ти днях для физических лиц и до 30-ти днях – для юридических.

«Мы столкнулись с ситуацией, что для того, чтобы выяснить какой-то простой вопрос (например, есть ли коммуникации на объекте), приходится месяцами ждать ответов ответственных органов. Мы запустили сервис, в котором есть рубрикатор вопросов с закрепленным сотрудником определенного органа власти, и есть ограниченное время для ответа. Самое интересное, что если инвестор не удовлетворен ответом, он может поставить галочку и тогда этот вопрос уходит в инвестиционный комитет – и мы уже на нашей площадке его дополнительно рассматриваем. Всего 3% ответов попадают к нам на инвестиционный комитет, то есть коллеги из других органов власти стараются качественно отрабатывать запросы», - добавил Эмиль Петросян.

«Российская неделя ГЧП» — крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. В этом году форум проходит в столице с 12 по 15 сентября. В центре внимания экспертов - взаимодействие власти и бизнеса в новых политических и экономических реалиях. Ожидается, что в мероприятии примут участие около тысячи представителей со стороны государства и предпринимательского сообщества.