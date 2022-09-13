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Володин: время подтвердило правильность решения Путина о начале спецоперации на Украине

13 сентября 2022, 15:00

Время показало ещё раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Госдума РФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании Госдумы заявил, что время ещё раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине.

«Время показало ещё раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции», – цитирует председателя Думы ТАСС.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Володина, нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее, и спецоперация предотвратила его. 

«Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию», – подчеркнул политик.

Он пояснил, что США приступили к организации поставок вооружения на Украину ещё в январе.

«Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции», – отметил Володин.

При этом он считает, что граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь «расходный материал», а национализм стал «государственной идеологией Киева».