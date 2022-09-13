Володин: время подтвердило правильность решения Путина о начале спецоперации на Украине

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании Госдумы заявил, что время ещё раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине.

«Время показало ещё раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции», – цитирует председателя Думы ТАСС.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Володина, нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее, и спецоперация предотвратила его.

«Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию», – подчеркнул политик.

Он пояснил, что США приступили к организации поставок вооружения на Украину ещё в январе.

«Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции», – отметил Володин.

При этом он считает, что граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь «расходный материал», а национализм стал «государственной идеологией Киева».