Заммэра Ефимов: в 2022 году резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах почти 400 млн рублей

За январь-июнь 2022 года компании-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» сэкономили 393 млн рублей за счет налоговых льгот: на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил 13 сентября заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«На территории столичной особой экономической зоны созданы комфортные условия для деятельности резидентов – они на 10 лет освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2%. Также ввозимые компаниями товары и оборудование освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов. Благодаря таким льготам за первые 6 месяцев 2022 года резиденты технополиса сэкономили 393 млн рублей», – сказал Владимир Ефимов. По его оценке, по сравнению с тем же периодом 2021 года показатель вырос более чем на треть: тогда экономия составила 281 млн рублей.

По оценкам властей Москвы, всего с момента создания городской ОЭЗ общий объем полученных резидентами налоговых льгот превысил 4,3 млрд рублей. При этом большая часть этой суммы — порядка 3,8 млрд — пришлась на налоги, поступающие в региональный бюджет.

«Больше всего средств за первое полугодие на налогах сэкономили IT-компании: 133 млн рублей. Немного меньше — порядка 125 млн — пришлось на сектор биофармы. Замыкает тройку лидеров сегмент микроэлектроники – свыше 60 млн рублей», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Средства, сэкономленные за счет экономических льгот и преференций, компании могут направить на развитие своих производственных мощностей. «За полгода объем инвестиций резидентов особой экономической зоны составил почти 17 млрд рублей. Свой вклад в этот показатель внесли благоприятные условия для работы предприятий, которые созданы на территории столичной ОЭЗ», — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Напомним, что ОЭЗ «Технополис «Москва» занимает пять площадок общей площадью более 223 га. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. По оценкам правительства столицы, объем инвестиций компаний, локализовавших там свое производство, превышает 80 млрд рублей.