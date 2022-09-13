Замминистра финансов рассказал, с какого возраста детям нужно давать деньги

Знакомить детей с деньгами и привлекать их к решению финансовых вопросов нужно как можно раньше. При этом родители прежде всего сами должны понимать, зачем они это делают, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

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«Ведь что такое "дать деньги"? Это в первую очередь дать ребенку возможность примерить на себя ответственность выбора, ответственность принятия решения — как потратить? И есть разница — деньги наличные, бумажные, или безналичные, на карте. Когда ты видишь, что ты отдаешь "живые" деньги — это одно. Если сумма списывается с карты — нет ощущения траты, и расход воспринимается по-другому», — пояснил Котюков.

Также он посоветовал родителям почаще привлекать детей к планированию семейного бюджета. На уроках по финансовой грамотности, которые сейчас появились в программе школьных предметов, детям, по его словам, очень доступно объясняют, на что лучше тратить семейный бюджет, на чем можно сэкономить, что лучше: взять кредит или рассрочку, сделать взнос или отложить, кроме того, предлагают решать очень актуальные задачки.

«У нас в уроках есть такая задачка: кредит, который берет семья, в семейном бюджете должен быть в графе "доход" или "расход"? Дети часто отвечают — "доход". Но это не так. Это, конечно, расход, потому что потом придется отдавать свои деньги. Через такие примеры мы хотим донести до ребят: принцип "семь раз отмерь, один — отрежь" в вопросах финансов важен как нигде», — добавил Котюков.

