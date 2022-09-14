Акции дня: бумаги «Сбербанка» интересны трейдерам

Акции «Сбербанка» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 14 сентября. За день обыкновенные бумаги выросли на +1,53% до 139,10 рублей за штуку, а привилегированные на +1,27% до 131,77 рублей за штуку.

Интерес акциям подогревало ожидание решения ЦБ по изменению ключевой ставки, которое должны принять в пятницу. Прогнозы экспертов варьируются в диапазоне снижения 25 б.п. до 100 б.п. Если ставка будет снижена, тогда как следствие снизятся процентные ставки по ипотеке, что может привести к спросу на этот вид кредита.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,45% до 2435,89 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,10% до 1282,8 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:20 мск составила 95,4 долларов за баррель (+2,39%). Российская валюта слабела– 59,71 рублей за доллар.