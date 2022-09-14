Более 300 ученых России работают над созданием квантового суперкомпьютера

Правительство России уделяет больше внимание развитию квантовых вычислений. К работе над проектом в этой отрасли привлечены более 300 ученых и, как ожидается, к 2023 году они завершат работу над прототипом 16-ти кубитного процессора. Об этом сообщил 14 сентября зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании, посвящённом развитию этой высокотехнологичной отрасли.

Напомним, что в 2019 году в России утвердили дорожную карту по развитию квантовых вычислений. А в 2020-м под началом госкорпорации «Росатом» сформировали Национальную квантовую лабораторию. В коллаборации с крупнейшими научными вузами и компаниями страны планируется к 2024 году создать прототип квантового процессора на 30-100 кубитах. Причем параллельно будут развиваться сразу четыре платформы: на сверхпроводниках, нейтральных атомах, ионах и на фотонах. Как сообщалось, совместно с Росатомом над проектом работают 14 ведущих российских научно-исследовательских центров страны, включая МГУ, МИСиС, МФТИ, ВШЭ, ННГУ им. Лобачевского, профильные институты Российской академии наук (РАН).

Один из первых результатов этой дорожной карты — создание прототипа 4-х кубитного ионного квантового процессора. Его уже удалось добиться. На этом прототипе «уже были продемонстрированы операции с использованием уникальной отечественной технологии — кудитов, многоуровневых носителей информации», сказал Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что «это уникальная технология, которой три страны в мире обладают, в том числе и Россия».

Напомним, что кубит (q-бит) — это аналог бита традиционного компьютерного процессора. Только он способен на более сложные функции, в отличие от простейших логистических операций, подвластных действующим компьютерам, - например, на аналитику и выводы. Однако для создания только одного «рабочего» кубита необходимо зафиксировать атом в определённом положении, защитить от внешних воздействий и соединить с другим таким же атомом с помощью квантовой связи. Масштабирование таких процессоров — крайне наукоёмкая задача, над решением которой работают лучшие умы многих стран.

«В этом году мы ожидаем, что и 16-ти кубитный процессор будет достигнут. Мы планомерно двигаемся к той цели, которая поставлена «дорожной картой» — достижение 100 кубитов к 2025 году. Сформирован уникальный по компетенции коллектив — это более 300 ученых, 18 научных групп, которые работают над развитием квантовых технологий у нас в стране», — отметил вице-премьер.

Квантовые технологии призваны обеспечить России технологическую независимость и лидерство. «Достигнув превосходства в этом направлении, мы сможем вывести многие сферы экономики на качественно новый уровень. Это касается медицины, безопасности, логистики и многих других отраслей. Мы сможем проводить полноценное моделирование произвольных квантовых систем, у нас появятся новые возможности по созданию материалов, моделирования широкого круга биологических, социальных и экономических процессов», — сказал академик, председатель научного совета Российской академии наук (РАН) «Квантовые технологии», генеральный директор АО «НИИМЭ» Геннадий Красников.

Он подчеркнул, что правительство, РАН и вузы «должны работать как единый механизм в деле импортозамещения и достижения технологического суверенитета».

На реализацию всех соглашений и «дорожной карты» до 2025 года из федерального бюджета планируется направить не менее 100 млрд рублей. При этом коммерческие организации софинансируют разработки в неменьшем объеме, чем государство.