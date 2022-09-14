Nasdaq: «черный вторник», 13-е

«Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи идут под нож», – гласит старинная пословица Уолл-стрит. Но сентябрьский рост американских акций со свойственным «медвежьим ралли» коварством смог сыграть злую шутку сразу со всеми.

Медведи теряли деньги, когда рынок упорно шел вверх, так что некоторые были вынуждены покрывать «шорты», порой фиксируя и убытки. А вчера, оказавшись кругом правы, те были лишены заслуженной прибыли, наблюдая со стороны за обвалом. Рынок открылся мощным гэпом вниз, так что заметная часть падения фактически произошла еще до открытия торгов.

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Быки в этот момент уже потеряли деньги. Ослепление надеждой заставило их остаться в длинной позиции в нерабочее время, когда и должна была появиться статистика по инфляции в США. Она ожидалась прекрасной, но оказалась совсем не такой. Свиньи, попытавшись быстро срубить большие деньги заодно с быками, тоже беспомощно осознавали, что вторник становится черным.

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Статистика вела не к смягчению политики ФРС, а к ужесточению. Инфляция упала не до 8,1% (и не ниже 8%, как фантазировали некоторые), а до 8,3% в годовом исчислении. При этом рост базового индекса потребительских цен даже ускорился – с 0,3% до 0,6% в месяц и с 6% до 6,3% в год.

Существует, конечно, срочный рынок, где можно хеджироваться, но его реакции стремительны – уйти без потерь было непросто. Тем более что опционные трейдеры тоже очень нарастили в последние дни бычьи позиции. Среди особо пострадавших должны были оказаться и хедж-фонды: по данным Goldman Sachs, на прошлой неделе они впервые за месяц покупали акции, причем рекордными для этого года темпами.

Оставалось вспоминать другую старинную пословицу: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, это и не она. Но закрывать длинные позиции все равно было нужно, а в ожидании хорошей статистики скупали многое. Так что фондовые индексы, акции, облигации, а также фьючерсы на них и на commodities шли вниз. Рос какое-то время, пожалуй, один лишь доллар.

Основные фондовые индексы США в целом снижались весь день, а в последние часы падение даже ускорилось. Особенно активно избавлялись от технологических акций, чувствительных к росту ставок. На рынке уже допускают, что на следующей неделе ФРС впервые с 1984 года поднимет ставку сразу на 100 базисных пунктов. Это пока не основной сценарий, но еще недавно надеялись на 50 б.п.

Сейчас же, согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок не имеет ни малейших сомнений в том, что шаг будет не меньше 75 б.п., а вероятность большего подъема достигла 38%. Вырос и предполагаемый итог цикла повышения ставки – рынок ждет ее пика на 4,5% (сейчас она находится в диапазоне 2,25-2,5%).

И уже вчера аналитики Nomura объявили о пересмотре своего прогноза итогов ближайшего заседания ФРС. Теперь они считают, что на нем проголосуют за 100 б.п. Это случилось ближе к окончанию торгов и только подстегнуло распродажи.

Возможно, это был далеко не самый страшный вторник в истории американского рынка, но черным он стал определенно. Акции технологических гигантов летали, как грошовые бумаги – по итогам дня даже самые «тяжелые» из них потеряли 5-10%. Суммарное падение капитализации четырех крупнейших компаний сектора составило $446,87 млрд. Apple потеряла $154,11 млрд, Microsoft – $109,33 млрд, Alphabet – $85,32 млрд, а Amazon – $98,11 млрд.

Неудивительно, что из основных фондовых индексов США хуже всех выступил технологический Nasdaq Composite, рухнувший по итогам дня на 5,16%. Но и остальные потеряли немало: Dow Jones Industrial Average – 3,94%, а S&P 500 – 4,32%. Все они показали наихудший результат с июня 2020 года.

Достижения четырехдневного «медвежьего ралли» стерты всего за одни торги. После такого можно было бы и передохнуть. Но сегодня (опять до открытия торгов) на рынок поступят новые данные, касающиеся инфляционного давления – индекс цен производителей в США. При любом их содержании ожидать столь же бурной реакции от рынков уже не приходится, но заметные движения возможны.

«Медвежья ловушка теперь превратилась в бычью, – говорил вчера Bloomberg глава отдела деривативов Oppenheimer & Co Алон Розин. – Статистика по существу показывает, что ожидания ФРС относительно достижения инфляцией таргета 2% – это мечтания. Похоже, впереди битва экономической реальности с позициями инвесторов».

