Денежная база в широком определении достигла 19,83 трлн рублей

Объем денежной базы в широком определении на 1 сентября составил 19,83 трлн рублей, увеличившись за месяц на 693,6 млрд рублей (3,6%). Объем наличности на руках у россиян в августе вырос на 86,7 млрд (0,6%), до 14,23 трлн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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По данным на 1 сентября, на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России находилось 2,042 трлн рублей (2,023 трлн рублей на 1 августа), объем средств на счетах обязательных резервов за месяц не изменился и составил 146 трлн рублей. При этом на депозитах кредитных организаций в ЦБ был размещен рекордный уровень средств — 3,414 трлн рублей (+587,7 млрд рублей за месяц).

В январе-августе денежная база уменьшилась на 508,8 млрд рублей, или на 2,5%, с 20 трлн 338,9 млрд рублей на 1 января 2022 года.

Годовые темпы изменения денежной базы в августе стали положительными впервые за пять предыдущих месяцев, составив на 1 сентября 2,4% (на 1 августа — минус 2,8%, на 1 июля — минус 0,7%, на 1 июня — минус 5,7%, на 1 мая — минус 5,5%, на 1 апреля — минус 1,2%). На 1 марта рост денежной базы за год составлял 16,5%.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

