Форум «Деловая Ингушетия-2022» пройдет по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова

Экономический форум «Деловая Ингушетия-2022» проведут в регионе в конце сентября по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова. В рамках мероприятия власти рассчитывают подписать ряд инвестсоглашений на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

В Республике Ингушетия состоится форум «Деловая Ингушетия-2022». Его проведение запланировано на 29-30 сентября. Инициатором мероприятия стал глава региона Махмуд-Али Калиматов, который дал подчиненным соответствующее поручение.

Предполагается, что в ходе форума будут подписаны восемь инвестсоглашений на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Они коснутся АПК, легкой промышленности, городской инфраструктуры.

Участниками мероприятия станут крупные инвесторы регионального уровня, планирующие вложить свои деньги в экономическое развитие республики. Запланирована презентация нескольких инвестпроектов, среди них – предприятие по переработке орехов, строительство современного ЖК и не только.

Некоторое время назад глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оценил уровень развития инвестиционного климата в регионе, отметив, что этот вопрос находится в центре внимания властей субъекта. Он отметил, что в последние годы положение дел претерпела изменения в лучшую сторону – этому способствовали развитие инфраструктуры, налоговые льготы, предложенные инвесторам, и упрощение процесса оформления документации.

«Перед нами стоит важная задача – реализовать все подписанные на форуме соглашения. Это отчасти решит вопрос занятости населения – будет создано более 400 рабочих мест», – указал Калиматов. По его словам, соглашения, которые планируется заключить на форуме, позитивно повлияют на рост реального сектора региональной экономики и будут способствовать повышению благополучию республики и повышению уровня занятости населения.

На улучшение инвестклимата в Ингушетии обратил внимание и президент России Владимир Путин, который упомянул об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года. Он назвал регион в числе субъектов, показавших хорошие результаты в этом вопросе: Ингушетия прибавила в рейтинге инвестклимата 24 пункта.

Участники форума получат возможность сформировать новые бизнес-связи – как межрегиональные, так и внутри субъекта. Форум имеет существенное значение для социально-экономического развития республики, в том числе для таких направлений как развитие туристической сферы, занятость населения, поддержка представителей малого и среднего бизнеса, расширение торговых связей, формирование более благоприятных условий для импортозамещения. Все это особенно актуально с учетом антироссийских санкций, которые оказывают негативное влияние на российский бизнес.