Гагаузия встала на пути евроинтеграции Молдавии

В Молдавии поднялась волна протестов, способная если не похоронить надежды действующих прозападных властей на скорейшую европейскую интеграцию страны, то заметно ослабить их.

Несколько тысяч человек 9 сентября приняли участие в митинге, организованном оппозиционной партией «Шор», перед зданием администрации президента республики в центре Кишинева. Собравшиеся потребовали отставки главы государства Майи Санду, обвинив ее в нежелании решать острые социально-экономические проблемы молдавских жителей. Лидер партии Илан Шор заявил о готовности «протестовать до конца, пока не будут назначены досрочные президентские и парламентские выборы». Датой следующей акция протеста объявлено воскресенье, 18 сентября.

Падение уровня жизни в стране, вызванное высокими темпами роста инфляции (34,3%) и цен на энергоносители (стоимость газа достигла 1,5 евро за куб. м) в преддверии наступления холодов, вынуждает стремительно беднеющее население выходить на улицы под лозунгами оппозиции, настаивающей на поиске руководством Молдавии баланса между Европой и Россией. Первыми, кто открыто призвал президента Санду принять конкретные меры стали депутаты Народного собрания автономного территориального образования (АТО) Гагаузии, озвучившие крайне непопулярный в окружении президента тезис о необходимости договариваться с Москвой.

В ходе посещения Майей Санду 2 сентября столицы автономии города Комрат местные парламентарии потребовали от главы государства незамедлительного решения вопроса снижения цены на газ, даже если для этого придется ехать в Москву. Президент страны спешно покинула Гагаузию. Позднее, 10 сентября, она подтвердила в эфире гагаузского телеканала GRT наличие конфликта с депутатами, «некоторые из которых говорили не очень адекватно».

Президент Молдавии Мария Санду на встрече с депутатами Народного собрания Гагаузии

А вскоре после отъезда президента, 8 сентября в городе Калул, расположенном вблизи с гагаузской автономией, было проведено учение контртеррористических подразделений полиции. Оно было воспринято гагаузами, как демонстрация угрозы силового воздействия на них, и еще больше обострило противоречия между центром и автономией.

Политики АТО пошли на публичный демарш, обратившись напрямую к властям России с просьбой поставить голубое топливо в автономию. Об этом 9 сентября российскому агентству ТАСС сообщил председатель специальной переговорной комиссии Народного собрания Гагаузии Виктор Петров: «Мы проинформировали руководство РФ о нашей проблеме и ждем ответа. Зима уже не за горами, население в отчаянии, мы просим помощи». Энергетический рынок в Молдавии либерализирован, что позволяет поставлять закупаемый газ по заявленной цене непосредственно гагаузским потребителям.

В попытках урегулировать конфликт не обошлось без западных дипломатов. Послы США Кент Дойл Логсдон и Румынии Кристиан-Леон Цуркану 7 сентября, а также руководитель офиса Совета Европы в Молдавии Уильям Массолин 12 сентября провели встречи с главой Гагаузии Ириной Влах. Их результатом они вряд ли остались довольны.

«Властями страны был принят ряд поспешных и непродуманных решений, которые привели к катастрофическим последствиям. Трехкратное увеличение цены на природный газ, высокий уровень инфляции снизили покупательскую способность наших граждан, целые сектора национальной экономики оказались на грани банкротства. Протестные движения по стране — это прямое следствие ошибочной политики правительства», — заявила Ирина Влах по результатам этих встреч, продемонстрировав тем самым их бесполезность.

Гагаузский пример сразу же был принят на вооружение оппозицией. Уже 9 сентября депутаты молдавского высшего законодательного органа от партии «Шор» Регина Апостолова и Петр Жардан, а также от Партии коммунистов — Константин Старыш направились в Россию. Парламентарии провели переговоры со своими российскими коллегами по вопросам льготного газоснабжения, а также снятия введенных в августе запретов на ввоз в РФ молдавской сельхозпродукции. Пресс-служба партии «Шор» 10 сентября сообщила, что их представители «обратились к руководству Госдумы с просьбой рассмотреть возможность снижения тарифов на газ для Оргеевского района [Молдавии]».

Отмечаемые с начала сентября в Молдавии события недвусмысленно указывают на ряд серьезных социально-экономических и политических вызовов процессу интеграции республики в европейские структуры. Предлагаемый гагаузами путь преодоления энергетического кризиса посредством организации переговоров с Россией о поставках газа по доступным ценам игнорируется молдавским истеблишментом, нацеленным на евроинтеграцию любой ценой.

В этих условиях руководство Гагаузии, опираясь на свой автономный статус, предпринимает отчаянные попытки предотвратить обрушение своей экономики из-за резко возросших цен на энергию. При этом гагаузы, чья автономия граничит с Одесской областью Украины, сохраняют приверженность сотрудничеству с Российской Федерацией. Более 98% жителей автономии на проведенном в 2014 году референдуме поддержали вступление в Таможенный союз.