Германия обещает выделить энергетическим компаниям 67 млрд евро

Импортеры газа в европейских странах вынуждены сейчас платить за него очень большие деньги. Поэтому власти многих стран планируют поддерживать свои энергетические компании, оказавшиеся на грани банкротства. Правительство Олафа Шольца, например, обещает выделить на эти цели 67 млрд евро, сообщает Financial Times.

Основным оператором новой программы помощи выбран государственный банк KfW. Он будет выделять энергетическим компаниям кредиты и помогать решить главную сейчас проблему – дефицита ликвидности. Деньги на эти цели Министерство финансов ФРГ намеревается взять из созданного еще в 2020 году фонда помощи компаниям, пострадавшим от пандемии.

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Справедливости ради следует сказать, что энергетикам сейчас грех жаловаться на бездействие Берлина. Главным примером внимания, уделяемого министром экономики Робертом Хабеком, который отвечает и за энергетический сектор Германии, является помощь федерального правительства энергетическому гиганту Uniper. Uniper тоже оказался на грани банкротства, потому что он был главным покупателем российского газа не только в Германии, но и во всей Европе, и естественно, сильнее остальных энергетических компаний пострадал от закрытия газопровода «Северный поток 1» и роста цен на «голубое топливо». В общей сложности компания уже получила или имеет гарантии на кредиты на общую сумму в 19 млрд евро. В первом полугодии Uniper понес убытки в размере 12,4 млрд евро, потому что вместо дешевого российского газа был вынужден покупать дорогой на спотовом рынке.

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В Uniper призывают готовиться к веерным или даже полным отключениям потребителей от газа и электричества предстоящей зимой.

«Мы не можем исключить, что Германии придется прибегнуть к отключениям,- заявил в интервью агентству Reuters глава Uniper Клаус-Дитер Мобах.- Мы знаем, что правительство изо всех сил старается избежать такого развития событий, потому что это может обернуться катастрофой».

Одновременно с этим предупреждением Uniper сообщил, что не исключает обращения в суд с иском к «Газпрому», чтобы компенсировать своим акционерам 90-процентное снижение рыночной капитализации компании

На прошлой неделе в федеральное правительство обратилась за помощью еще одна крупная энергетическая компания - VNG.

Как сообщил в начале сентября Bloomberg, Швеция и Финляндия решили помочь своим энергетическим компаниям решить проблемы с ликвидностью. В общей сложности на эти цели выделены 33 млрд евро.

На 30 сентября запланирована очередная встреча министров энергетики членов Евросоюза. Главные энергетики Европы будут решать на ней приоритетную сейчас для Европы задачу - как снизить цены на газ и электроэнергию. Напомним, цены на электроэнергию в августе и сентябре уже превышали средние цены за десять последних лет в 10 раз, а на газ – в 14!