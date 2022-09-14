Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин скончался на 69 году жизни.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на обозревателя издания Александра Гамова, журналист умер во время командировки в Хабаровском крае. Сообщается о подозрении на инсульт.

«Владимир Николаевич умер. Подозрение на инсульт. Он находился в командировке в Хабаровском крае. Сейчас мы организуем его вывоз в Москву», — рассказал Гамов.

Уточняется, что Сунгоркин ушел из жизни в ходе очередной экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист и медиаменеджер. Он родился 16 июня 1954 года в Хабаровске, в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, в 1976 году начал работать собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1981 года был собкором газеты «Советская Россия», в 1985-м вернулся в «Комсомолку» на должность замредактора отдела, позже был избран членом редколлегии и занял должность заместителя главного редактора.

В 1992 году Сунгоркина избрали главным исполнительным директором акционерного общества «Комсомольская правда», в мае 1997-го он стал главредом газеты и председателем совета директоров.

C 1996 года Владимир Сунгоркин был членом Международной ассоциации издателей (WAN) с 1996 года. В 2014-м награжден Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста РФ.

«Эксперт» приносит искренние соболезнования редакции «Комсомольской правды», а также родным и близким журналиста в связи с его кончиной.