Инфляционные ожидания россиян поднялись до апрельского уровня

В начале сентября инфляционные ожидания россиян и их оценка наблюдаемой инфляции выросли, несмотря на фиксировавшееся на протяжении лета снижение годовой инфляции. Краткую статистику на основе опроса граждан от ООО «инФОМ» опубликовал Центробанк в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке.

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Из отчета следует, что инфляционные ожидания на год вперед повысились с 12% в августе до 12,5% в сентябре, а медианная оценка наблюдаемой годовой инфляции — с 20,5% до 21,5%.

Из представленного графика видно, что инфляционные ожидания россиян вернулись на апрельский уровень (12,5%). Максимум был зафиксирован в марте (18,3%). Пик наблюдаемой инфляции пришелся на май (25,1%), все лето показатель снижался, дойдя до 20,5% в августе, а в сентябре вновь начал расти.

Опрос «инФОМ» проводился с 31 августа по 8 сентября. В нем участвовали не менее 2 тыс. респондентов из 105 населенных пунктов 55 регионов.

