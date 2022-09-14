Инфляция в США: «Мы все уронили»

Главная новость дня застала европейский рынок врасплох, хотя ее и ждали. Акции шли вверх в предвкушении статистики, которая должна была показать резкое снижение инфляции в США. На это же надеялись и за океаном, где индексы закрыли ростом четвертый день подряд, а фьючерсы находились в «зеленой зоне». Вера в то, что теперь ФРС смягчится, распространилась удивительно широко. Тем больнее стало столкновение с реальностью.

Инфляция в августе в США оказалась не 8-8,1%, как показывали различные консенсус-прогнозы, и тем более не ниже, что предсказывали отдельные аналитики, а все 8,3%. Это, конечно, меньше, чем 8,5% в июле и 9,1% в июне, но разочарование рынка было очень велико. В том числе потому, что рост потребительских цен шел очень широким фронтом, а противостояли ему главным образом снижавшиеся цены на бензоколонках.

Затраты на продукты питания выросли на 11,4% по сравнению с прошлым годом – это максимум с 1979-го. Электроэнергия подорожала на 15,8% – рекорд с 1981 года. Но бензин подешевел в августе на 10,6%, что стало самым большим месячным падением цены за более чем два года.

Базовая инфляция (без учета энергоносителей и продуктов питания) также побила все прогнозы – рост цен за месяц составил 0,6% (ждали 0,3% и в июле было 0,3%). В итоге она достигла 6,3% в годовом исчислении.

И акции рухнули. Германский DAX, прибавлявший в начале дня 1,2%, вскоре уже терял 1,6% по сравнению с закрытием понедельника. Французский CAC 40 падал на 1,4%, а общеевропейский Stoxx 600 – на 1,55%.

В США сначала упали фьючерсы, а после начала торгов – и сами основные индексы. Dow Jones Industrial Average по ходу дня терял 3,1%, S&P 500 – 3,4%, а Nasdaq Composite – 4,3%.

Большинство ведь полагало, что дешевеющий бензин вызовет падение и других цен, а рост базовой инфляции это опроверг. Главной причиной подорожания товаров и услуг становится рост заработной платы. США входят в инфляционную спираль, когда работники, видя растущие цифры на ценниках в магазинах, требуют и получают более высокие зарплаты, а те, в свою очередь, разгоняют цены.

Чиновники ФРС такой возможностью были обеспокоены и ранее, так что от них теперь стоит ждать не скорого смягчения денежно-кредитной политики (такую возможность они и ранее отрицали), а напротив – ускоренного ее ужесточения. И рынок немедленно отразил новые реалии.

Падали не только акции, но и облигации. Доходность U.S. Treasury подскочила по всей кривой, при этом двухлетняя взлетела до 3,794% – это максимум с октября 2007 года.

Рынок стал допускать более быстрый и более продолжительный подъем ставки ФРС. Теперь на столе уже ее рост на невиданные с 1980 годов 100 базисных пунктов на одном заседании. Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок на сто процентов уверен, что ставка на следующей неделе вырастет на 75 б.п. или более. Шансы на подъем на 100 б.п. он оценивает в 24%. Не слишком высоко, конечно, но еще вчера вероятность этого была равна нулю.

Ужесточение политики ФРС будет влиять и на другие активы, так что бурная реакция на статистику по инфляции в США на валютном и товарном рынках совершенно неудивительна. Падали золото и серебро, Brent и WTI, фунт стерлингов и иена. Евро вновь опустился ниже паритета с долларом США, который рос по отношению почти ко всем валютам, в том числе и к нетрадиционным. Биткоин потерял почти 10%, а эфир – более 8%.

Закрылся европейский рынок акций близко к минимумам дня (Stoxx 600 потерял 1,55%), а американские индексы продолжали переписывать минимумы. S&P 500 за считанные часы рухнул с 4110,41 пункта до 3948,88.

«Я думаю, мы можем даже вернуться и повторно протестировать июньские минимумы, — заявил во вторник вечером на CNBC директор по операциям UBS Арт Кашин. – Хотя, конечно, и уровень 3900 очень заманчив – вы откатываетесь ниже 50-дневной скользящей средней. Все это во многом связано с техническими аспектами. Дело не столько в том, что из-за одного числа экономика пошла вверх тормашками. Это означает, что многие парни, которые делали предварительные выгодные ставки, были застигнуты врасплох.»

