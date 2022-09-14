«Интеррос» принял важное управленческое решение

ООО «Холдинговая компания Интеррос» начала сегодня процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда В. Потанина до 50% акций Росбанка. В результате целевой капитал фонда достигнет запланированного размера в 100 млрд рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ. Благотворительный фонд В. Потанина становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе холдинга.

Кроме того, компания, президентом которой является сам Владимир Потанин, передаст до 10% принадлежащих ей акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников кредитно-финансовой организации. Они получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции банка, что сделает их бенефициарами данного бизнеса.

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«Убежден: предприниматели должны не просто выделять средства на благотворительность, но сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей. Эта позиция нашла отражение в наших инвестиционных проектах и заложена в миссии компании “Интеррос”. Наиболее полным воплощением этой идеи должно стать то, что мы внутри “Интерроса” называем “народным капитализмом”: превращение работников компаний в их бенефициаров», - отметил Владимир Потанин в telegram-канале компании.

Напомним, что миссия «Интерроса» официально сформулирована так: «Используя активы акционера и многолетний опыт успешной работы на российском рынке, мы инвестируем в высокотехнологичные инновационные проекты, направленные на развитие России и улучшение жизни людей, воплощая курс В.O. Потанина на передачу капитала на пользу общества».

В пресс-службе Росбанка отказались подробно прокомментировать «Эксперту», как передача акций сотрудникам повлияет на его деятельность, но рекомендовали обратить внимание на из тезисов заявления «Интерроса», указывающий, что данный шаг укрепит независимый статус Росбанка, в котором главную роль будет играть Совет директоров, где большинство составляют независимые члены.

Директор центра конъюнктурных исследований Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович считает, что благодаря передаче акций от в благотворительную организацию и сотрудникам Росбанка топ-менеджмент «Интерроса» может получить новые управленческие возможности, а сама акция обусловлена, помимо прочего, и текущей санкционным давлением Запада на крупный российский бизнес.

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«Это внутреннее управленческое решение, которое не диктуется напрямую ситуацией на рынках. Значит, так оценивается перспективная конъюнктура. И это абсолютно нормальное явление», — отметил Георгий Остапкович в комментарии «Эксперту», добавив, что «Интеррос» к такому шагу ни правительство РФ, ни кто-либо еще, очевидно, не побуждал.

«Эти действия нельзя оценить позитивно или негативно. Я не вижу здесь никаких критических трендов. Это передвижение в рамках нормальной экономической конструкции. Даже в худшем случае компания останется на том же уровне, на котором находилась до данной процедуры», — заключил эксперт.

Остается добавить, что днем в среду котировки Росбанка на бирже пошли вниз. Однако в целом их движение не выбивалось их общей рыночной динамики. Практически весь российский фондовый рынок сегодня снижался, согласно мнению большинства аналитиков, не из-за внутрироссийских новостей, а на негативном внешнем фоне.